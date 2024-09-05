Топовое кино того времени: 10 лучших фильмов 2000-х по версии критиков

2000-е годы были насыщенными для киноиндустрии, в то время вышло немало легендарных фильмов. Интересный сюжет, профессиональная игра актеров и важные смыслы объединяют все эти ленты. Их хочется пересматривать снова и снова.

Критики назвали лучшие фильмы, которые вышли в нулевых годах. Эти 10 фильмов стали выдающимися в начале 21 века.

Смотрите также Что смотреть в новом месяце: 10 самых интересных фильмов сентября

"Унесенные призраками"

10-летняя девушка Чихиро переезжает с родителями в новый дом. Она случайно оказывается в другой реальности, где ее родители превращаются в свиней. Девочка вынуждена работать у ведьмы, чтобы спасти папу и маму и вернуться в человеческий мир.

"Унесенные призраками": смотрите трейлер онлайн

"Оставшееся время, "

Фильм рассказывает о создании израильского государства с 1948 года до современных лет. В центре сюжета - история отца режиссера ленты, который был беженцем.

"Трудности перевода"

В Токио встречаются две потерянные души – жена фотографа, которая несчастлива в браке, и актер, у которого не складывается с карьерой. Они находят утешение друг в друге.

"Пляжи Аньес"

Документальный фильм режиссера Аньес Варды рассказывает о ее прошлом, жизненный путь. В ленте режиссер празднует свое 80-летие. Все это вращается вокруг темы пляжей.

"Нефть"

Лента создана по мотиву одноименного романа и рассказывает о искателе золота и серебра Даниэле, который основывает буровую компанию. В сюжете говорится о деятельности мужчины как нефтяника и его путь к богатству.

"Нефть": смотрите трейлер онлайн

"35 рюмок рома"

В центре сюжета – отношения отца-одиночки и его дочери Жозефины, которая растет и становится привлекательной женщиной. Отношения девушки и ее отца осложняются с появлением молодого человека.

"2046"

Главный герой Чоу, ранее работавший журналистом, теперь писатель. В качестве прототипов персонажей своих книг он использует людей из реальной жизни. 2046 год является особенным в книгах Чоу. В фильме собраны как сцены из реальной жизни, так вставки из книг и воспоминаниями героя.

"Малголленд Драйв"

Психологический триллер рассказывает о темноволосой девушке Рите, которая теряет память после аварии, и блондинку и молодую актрису Бетти. В попытках восстановить память Риты на пути девушек множество странных вещей.

"Малголленд Драйв": смотрите трейлер онлайн

"Один и два"

Тайваньская драма рассказывает о смерти тещи главного героя. Семья переживает непростые времена. Вдруг мужчина получает шанс начать новую жизнь и поехать в Японию с женщиной, которую он действительно любит.

"Искусственный разум"

Фильм рассказывает о реальности, где роботы стали более человечными, чем их создатели. Семья Суинтонов получает мальчика-робота, которого запрограммировали на бескорыстную любовь. Он должен заменить настоящего сына, который находится в анабиозе. Но "родители" оказываются не готовы к таким чистым чувствам.

"Искусственный разум": смотрите трейлер онлайн