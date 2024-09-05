Критики назвали найкращі фільми, які вийшли у нульових роках. Ці 10 фільмів стали визначними на початку 21 століття.

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"Віднесені привидами"

10-річна дівчина Чіхіро переїжджає з батьками до нового дому. Вона випадково опиняється в іншій реальності, де її батьки перетворюються на свиней. Дівчинка змушена працювати у відьми, щоб врятувати тата й маму та повернутися у людський світ.

"Віднесені привидами": дивіться трейлер онлайн

"Час, що залишився"

Фільм розповідає про створення ізраїльської держави з 1948 року до сучасних років. У центрі сюжету - історія батька режисера стрічки, який був біженцем.

"Труднощі перекладу"

У Токіо зустрічаються дві загублені душі – дружина фотографа, яка нещаслива у шлюбі, та актор, у якого не складається з кар'єрою. Вони знаходять розраду одне в одному.

"Пляжі Аньєс"

Документальний фільм режисерки Аньєс Варди розповідає про її минуле, життєвий шлях. У стрічці режисерка святкує своє 80-річчя. Усе це обертається навколо теми пляжів.

"Нафта"

Стрічка створена за мотивом однойменного роману та розповідає про шукача золота й срібла Даніеля, який засновує бурову компанію. У сюжеті йдеться про діяльність чоловіка як нафтовика та його шлях до багатства.

"Нафта": дивіться трейлер онлайн

"35 чарок рому"

У центрі сюжету – стосунки батька-одинака та його доньки Жозефіни, яка росте та стає привабливою жінкою. Відносини дівчини та її тата ускладнюються з появою молодого чоловіка.

"2046"

Головний герой Чоу, який раніше працював журналістом, тепер письменник. За прототипів персонажів своїх книг він використовує людей з реального життя. 2046 рік є особливим у книжках Чоу. У фільмі зібрані як сцени з реального життя, так вставки з книг та спогадами героя.

"Малголленд Драйв"

Психологічний трилер розповідає про темноволосу дівчину Риту, яка втрачає пам'ять після аварії, та блондинку і молоду акторку Бетті. У спробах відновити пам'ять Рити на шляху дівчат безліч дивних речей.

"Малголленд Драйв": дивіться трейлер онлайн

"Один і два"

Тайванська драма розповідає про смерть тещі головного героя. Сім'я переживає непрості часи. Раптом чоловік отримує шанс розпочати нове життя та поїхати в Японію з жінкою, яку він справді кохає.

"Штучний розум"

Фільм розповідає про реальність, де роботи стали людянішими, ніж їхні творці. Сім'я Свінтонів отримує хлопчика-робота, якого запрограмували на безкорисливу любов. Він має замінити справжнього сина, який перебуває в анабіозі. Але "батьки" виявляються не готові до таких чистих почуттів.

"Штучний розум": дивіться трейлер онлайн