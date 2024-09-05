Критики назвали найкращі фільми, які вийшли у нульових роках. Ці 10 фільмів стали визначними на початку 21 століття.
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"Віднесені привидами"
10-річна дівчина Чіхіро переїжджає з батьками до нового дому. Вона випадково опиняється в іншій реальності, де її батьки перетворюються на свиней. Дівчинка змушена працювати у відьми, щоб врятувати тата й маму та повернутися у людський світ.
"Віднесені привидами": дивіться трейлер онлайн
"Час, що залишився"
Фільм розповідає про створення ізраїльської держави з 1948 року до сучасних років. У центрі сюжету - історія батька режисера стрічки, який був біженцем.
"Труднощі перекладу"
У Токіо зустрічаються дві загублені душі – дружина фотографа, яка нещаслива у шлюбі, та актор, у якого не складається з кар'єрою. Вони знаходять розраду одне в одному.
"Пляжі Аньєс"
Документальний фільм режисерки Аньєс Варди розповідає про її минуле, життєвий шлях. У стрічці режисерка святкує своє 80-річчя. Усе це обертається навколо теми пляжів.
"Нафта"
Стрічка створена за мотивом однойменного роману та розповідає про шукача золота й срібла Даніеля, який засновує бурову компанію. У сюжеті йдеться про діяльність чоловіка як нафтовика та його шлях до багатства.
"Нафта": дивіться трейлер онлайн
"35 чарок рому"
У центрі сюжету – стосунки батька-одинака та його доньки Жозефіни, яка росте та стає привабливою жінкою. Відносини дівчини та її тата ускладнюються з появою молодого чоловіка.
"2046"
Головний герой Чоу, який раніше працював журналістом, тепер письменник. За прототипів персонажів своїх книг він використовує людей з реального життя. 2046 рік є особливим у книжках Чоу. У фільмі зібрані як сцени з реального життя, так вставки з книг та спогадами героя.
"Малголленд Драйв"
Психологічний трилер розповідає про темноволосу дівчину Риту, яка втрачає пам'ять після аварії, та блондинку і молоду акторку Бетті. У спробах відновити пам'ять Рити на шляху дівчат безліч дивних речей.
"Малголленд Драйв": дивіться трейлер онлайн
"Один і два"
Тайванська драма розповідає про смерть тещі головного героя. Сім'я переживає непрості часи. Раптом чоловік отримує шанс розпочати нове життя та поїхати в Японію з жінкою, яку він справді кохає.
"Штучний розум"
Фільм розповідає про реальність, де роботи стали людянішими, ніж їхні творці. Сім'я Свінтонів отримує хлопчика-робота, якого запрограмували на безкорисливу любов. Він має замінити справжнього сина, який перебуває в анабіозі. Але "батьки" виявляються не готові до таких чистих почуттів.
"Штучний розум": дивіться трейлер онлайн