24 Канал подготовил подборку из пяти фильмов о животных, которые подойдут для просмотра всей семьей – трогательных, поучительных и в то же время достаточно интересных, чтобы оторвать от телефона даже подростка.

"Дулиттл"

После смерти жены доктор Дулиттл оставляет привычную жизнь и отправляется на поиски лекарства, которое должно спасти королеву Англии. Компанию ему составляет целая команда болтливых животных, у которых, кажется, комментариев больше, чем в соцсетях. А главный сюрприз для поклонников франшизы – на этот раз Дулитла играет не Эдди Мерфи, а Роберт Дауни-младший, который одинаково уверенно спасает и мир, и животных.

"Дулиттл": смотреть трейлер

"Глазами собаки"

Главный герой – успешный гонщик, разрывающийся между карьерой мечты, любимой женой и лучшим другом – рыжим псом. Собака – не просто наблюдатель: он искренне любит хозяина, пытается уберечь его от проблем и врагов, а сам мечтает стать гонщиком не хуже него. Особенность фильма в том, что всю историю зрителям показывают с точки зрения собаки.

"Глазами собаки": смотреть трейлер

"Артур, ты король"

Бегун Майкл Лайт двадцать лет терпит поражения из-за собственного упрямства, а затем находит неожиданного члена команды – бездомного пса Артура, которого встречает посреди 700-километрового забега по джунглям Доминиканской Республики. Талисман удачи оказывается надежнее любого спонсора.

"Артур, ты король": смотреть трейлер

"Потерянная собака"

Студент Филдинг Маршалл, опечаленный расставанием с девушкой, заводит собаку по кличке Гонкер, которая после возвращения парня домой становится полноценным членом семьи. Оказывается, что животное страдает болезнью Аддисона и нуждается в ежемесячной прививке, иначе погибнет. Когда Гонкер убегает в лес за лисой и пропадает, Филдинг отправляется по тропе Аппалачей на его поиски, имея в запасе всего 20 дней до того, как прививка станет крайне необходимой.

"Потерянный пес": смотреть трейлер

"Большой красный пес Клиффорд"

Школьница Эмили временно живет с безответственным дядей Кейси, пока ее мама в командировке. Девочка знакомится с защитником животных мистером Бридвеллом, который доверяет ей маленького красного щенка – он вырастает настолько большим, насколько сильно его любят. Клиффорд становится гигантом, и слухи о нем привлекают не только соседей, но и злодеев со своими планами на пса – разрушить их придется самому Клиффорду.

"Большой красный пес Клиффорд": смотреть трейлер

Также не пропустите подборку мультфильмов для семейного просмотра, которая идеально подойдет для летних каникул.





