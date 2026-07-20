24 Канал зібрав добірку з п'яти стрічок про тварин, які підійдуть для перегляду всією родиною – зворушливих, повчальних і водночас достатньо цікавих, щоб відірвати від телефону навіть підлітка.

"Дулітл"

Після смерті дружини доктор Дулітл залишає звичне життя й вирушає на пошуки ліків, які мають врятувати королеву Англії. Компанію йому складає ціла команда балакучих тварин, у яких, здається, коментарів більше, ніж у соцмережах. А головний сюрприз для шанувальників франшизи – цього разу Дулітла грає не Едді Мерфі, а Роберт Дауні-молодший, який однаково впевнено рятує і світ, і звірів.

"Дулітл": дивитись трейлер

"Очима собаки"

Головний герой – успішний перегонник, розірваний між кар'єрою мрії, коханою дружиною та найкращим другом – рудим псом. Собака не просто спостерігач: він щиро любить господаря, намагається вберегти його від проблем і недругів, а сам мріє стати перегонником не гірше за нього. Особливість стрічки в тому, що всю історію глядачам показують з точки зору собаки.

"Очима собаки": дивитись трейлер

"Артур, ти король"

Бігун Майкл Лайт двадцять років програє через власну впертість, а потім знаходить несподіваного члена команди – бездомного пса Артура, якого зустрічає посеред 700-кілометрового забігу джунглями Домініканської Республіки. Талісман удачі виявляється надійнішим за будь-якого спонсора.

"Артур, ти король": дивитись трейлер

"Загублений пес"

Студент Філдінг Маршалл, засмучений розставанням з дівчиною, заводить собаку на ім'я Гонкер, який після повернення хлопця додому стає повноцінним членом родини. Виявляється, що тварина хворіє на хворобу Аддісона і потребує щомісячного щеплення, інакше загине. Коли Гонкер тікає в ліс за лисицею і зникає, Філдінг вирушає стежкою Аппалачів на його пошуки, маючи в запасі лише 20 днів до того, як щеплення стане критично необхідним.

"Загублений пес": дивитись трейлер

"Великий червоний пес Кліффорд"

Школярка Емілі тимчасово живе з безвідповідальним дядьком Кейсі, поки її мама у відрядженні. Дівчинка знайомиться з рятівником тварин містером Брідвеллом, який довіряє їй маленького червоного цуценя – воно виростає настільки великим, наскільки сильно його люблять. Кліффорд стає велетнем, і чутки про нього приваблюють не лише сусідів, а й лихих людей із власними планами на пса – зруйнувати їх доведеться самому Кліффорду.

"Великий червоний пес Кліффорд": дивитись трейлер

Також не пропустіть добірку мультфільмів для сімейного перегляду, який саме підійде для літніх канікул.









