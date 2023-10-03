От красавчика до эксцентричного персонажа: 5 небанальных фильмов с Джонни Деппом

Джонни Депп – знаменитый голливудский актер. Его роли очаровывают и влюбляют в себя. Фильм с Деппом – это хороший вариант проведения осеннего вечера.

Джонни Депп – это не только Эдвард Руки-ножницы или Джек Воробей. 24 Канал подобрал 5 интересных фильмов с участием актера, которые понравятся каждому.

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Плакса (1990)

В музыкальном кинофильме Джонни Депп крает роль дерзкого красавчика Уэйда Уокера по прозвищу Плакса. Он влюбляется в девушку из другой части города, а против их любви почти весь мир. Сначала фильм был не очень популярен, но впоследствии его признали классикой.

"Плакса": смотрите трейлер онлайн

Донни Браско (1997)

В криминальной драме, основанной на реальных событиях, Джонни Депп изображает агента ФБР Джо Пистона под псевдонимом Донни Браско. Он проникает в преступную среду мафии и втирается в доверие к киллеру Руджиере (Аль Пачино). Со временем Браско чувствует, что пересек границу.

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Волшебная страна (2004)

В жизни, как и в любимых фильмах, важно верить в успех. А лицензионная букмекерская компания Favbet поддерживает игроков в их стремлении победить. Здесь предусмотрели удобный интерфейс, систему бонусов и розыгрышей. Все, чтобы играть было еще удобнее, а выигрыши – становились выше.

Здесь Депп исполняет роль автора книг о Питере Пене – Джеймсе Барри. Герой знакомится с семьей, вдохновляющей его на написание своего произведения и создание главного персонажа. За эту роль Джонни Деппа номинировали на Оскар за самую лучшую мужскую роль.

"Волшебная страна": смотрите трейлер онлайн

Чарли и шоколадная фабрика (2005)

Джонни Депп умело превращается как в серьезные образы, так и в сказочных персонажей. Лента с Вилли Вонкой, эксцентричным и самобытным, но со своими "тараканами" в голове, не только для детей – она подходит всем возрастным категориям. Интересно, что некоторые сладости в фильме были реальны.

"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите трейлер онлайн

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (2007)

Роли Джонни Деппа в фильмах режиссера Тима Бертона – как отдельный пласт его карьеры. В этом мюзикле Джонни играет искусного парикмахера, возвращающегося в Лондон после несправедливого суда и расставания. Все музыкальные номера актер исполнял самостоятельно, что придает ленте особый шарм.

"Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит": смотрите трейлер онлайн