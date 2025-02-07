4 лучших фильма в жанре фэнтези, которые изменят ваш взгляд на реальность

После тяжелого рабочего дня всегда хочется отдохнуть от серых будней. Для этого стоит окунуться в мир кинематографа, который может удивить яркими визуальными эффектами и сказочной атмосферой.

24 Канал подготовил подборку фильмов в жанре фэнтези, которые заставят окунуться в волшебные миры. Эти ленты рассказывают о вселенных, где царят магия, природа и загадки.

Интересно 5 лучших фильмов ужасов, которые основаны на книгах

"Алиса в Стране Чудес" (2010)

19-летняя Алиса Кингсли случайно попадает в волшебный мир. Девушка уже была там в детстве, но сейчас об этом не помнит. В Стране Чудес обитают причудливые создания, которые страдают от тирании злой Красной Королевы. Алиса узнает, что именно ей суждено восстановить баланс в этом мире, поэтому отправляется в опасное путешествие, чтобы найти свое истинное предназначение.

"Алиса в Стране Чудес": смотрите трейлер фильма онлайн

"Золотой компас" (2007)

В центре сюжета – Лира Белаква, любознательная девочка, которая живет в особом мире. Здесь каждый человек имеет своего животного спутника, которых называют даймонами. Жизнь Лиры меняется, когда она узнает о заговоре и похищении детей загадочной организацией Магистериум. Девочка отправляется на Север, чтобы найти пропавших и раскрыть тайну загадочной субстанции, которая может влиять на судьбы всех миров.

"Золотой компас": смотрите трейлер фильма онлайн

"Лабиринт Фавна" (2006)

Сюжет фильма разворачивается во время Второй мировой войны. В 1944 году Испания борется с нацистскими фашистами. В это время маленькая девочка Офелия переезжает со своей матерью к жестокому отчиму. Война и нищета окружают героиню со всех сторон, но как-то Офелия встречает мистическое существо Фавна. Он признается, что ее отец на самом деле жив и живет в волшебном мире. До встречи с родным человеком девочка должна пройти несколько сложных испытаний.

"Лабиринт Фавна": смотрите трейлер фильма онлайн

"Темная башня" (2017)

Джейк, парень из Нью-Йорка, видит странные сны о другом мире. Однажды юноша находит портал и попадает в загадочное место, где знакомится с Роландом Дискейном – последним Стрелком. Он ищет Темную Башню, чтобы спасти мир от уничтожения, но на пути стоит могущественный и коварный Человек в черном. Джейк и Роланд должны вместе преодолеть многочисленные опасности, чтобы сохранить жизни людей.

"Темная башня": смотрите трейлер фильма онлайн

От путешествий между реальностями до зрелищных битв – эти фильмы стоят вашего времени. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь просмотром!