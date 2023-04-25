Аль Пачино, как и большинство его персонажей, отличается неуступчивым характером. Он отказался от ролей в известных голливудских фильмах, таких как "Апокалипсис сегодня", "Крамер против Крамера", "Близкие контакты третьей ступени" и даже "Звездные войны". Со всем тем это не помешало актеру получить эффектные роли в таких культовых фильмах, как "Крестный отец", "Серпико", "Собачий полдень" и "Правосудие для всех". За свою карьеру он получил немало номинаций на престижную премию Оскар и заслужил репутацию как одного из самых лучших актеров своего поколения.

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Своего первого и единственного Оскара Аль Пачино получил в 1993 году за роль слепого полковника в фильме "Запах женщины".

Несмотря на свою всемирную известность, легендарный актер не болел "звездной болезнью" и известен своим категорическим неприятием славы. Аль Пачино считает ее неестественным явлением для человека, с присущими ему инстинктами самоутверждения и признания.

Аль Пачино – 83: лучшие фильмы с актером

"Крестный отец" (1972, 1974, 1990 годы) – роль в гангстерской драме "Крестный отец" принесла мировую славу Аль Пачино. В трех кинолентах главный герой Майкл Корлеоне переживает немалую трансформацию: из привлекательного и честного мужчины он превращается в безжалостного главу мафии. Фильм поражает особым стилем и врожденной итальянской харизмой и характером актера.

Аль Пачино в фильме "Крестный отец" / Paramount Pictures

"Запах женщины" (1992 год) – в этой киноленте культовый актер исполнил роль слепого полковника в отставке Фрэнка Слэйда. Он нанимает студента престижной школы на работу сидетеля, не раскрывая ему всей правды о своем путешествии в Нью-Йорк. Перед съемками, в течение нескольких недель актер тренировался на танцах, чтобы мастерски исполнить танго, ставшее одной из культовых сцен в мировом кинематографе.

Аль Пачино в фильме "Запах женщины" / Universal Pictures

"Адвокат дьявола" (1997 год) – этот фильм стал предметом обсуждений среди поклонников кино, поскольку в нем талантливый Аль Пачино изобразил дьявола, который появляется в образе руководителя крупной юридической компании, Джона Милтона. Главный герой знакомится с перспективным адвокатом, который только начинает свою кар Ироничный, самоуверенный и хитрый, Джон Милтон начинает учить подопечного и постепенно втягивает юриста и его жену в свою игру.

Аль Пачино в фильме "Адвокат дьявола" / Warner Bros.

"Бессонница" (2002 год) – фильм легендарного режиссера Кристофера Нолана помог Аль Пачино еще больше раскрыть зрителям свой актерский талант. В ленте главный герой – американский детектив, пытающийся поймать опасного преступника. В ходе расследования его напарник Вил Дормер погибает, и теперь детектив не может заснуть, пока не поймает убийцу своего друга.

Аль Пачино в фильме "Бессонница" / Thomas Productions

"13 друзей Оушена" (2007 год) – образ злодея идеально подходит Аль Пачино. Он с легкостью воплощает эту роль и не оставляет сомнений у способных на все зрителей. В фильме "13 друзей Оушена" Аль Пачино играет роль владельца великого казино Лас-Вегаса, который становится главным противником банды мошенников.



Аль Пачино в фильме "13 друзей Оушена" / Warner Bros.

"Однажды в Голливуде" (2019 год) – в драме Квентина Тарантино актер получил роль Марвина Шварца, агента персонажа Леонардо Ди Каприо. Фильм рассказывает историю Рика Далтона, бывшей звезды телевизионных вестернов, и его дублера Клиффа Бута, которые не могут адаптироваться к новой жизни.

Аль Пачино в фильме "Однажды в Голливуде" / Columbia Pictures

"Ирландец" (2019 год) – американский драматический фильм режиссера Мартина Скорсезе. Картина рассказывает о деятеле профсоюзов и мафиозе Фрэнке Ширане по прозвищу "Ирландец", на счету которого гибель двадцати пяти гангстеров, в том числе знаменитого профсоюзного деятеля Джимми Хоффа, которого сыграл Аль Пачино.

Аль Пачино в фильме "Ирландец" / Netflix

"Дом Гуччи" (2021 год) – художественный фильм Ридли Скотта, в котором Аль Пачино сыграл Альдо Гуччи. Сюжет сосредоточен вокруг убийства Маурицио Гуччи – внука основателя модной империи Gucci. События ленты рассказывают также о романе и супружеской жизни Маурицио и его любимой.

Аль Пачино в фильме "Дом Гуччи" / Universal Pictures

Это далеко не полный список фильмов, которые помогли знаменитому актеру обрести всемирную славу. Каждое из произведений Аль Пачино имеет свою уникальность, поэтому выбрать любимую картину сложно даже для преданных киноманов. Однако именно в этом и состоит мастерство актера: он может сыграть роль вора или преступника так убедительно, что зрители восхищаются его персонажем, а также способен дать харизму даже невидимым персонажам.