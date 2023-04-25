Аль Пачіно, як і більшість його персонажів, відзначається непоступливим характером. Він відмовився від ролей у відомих голлівудських фільмах, таких як "Апокаліпсис сьогодні", "Крамер проти Крамера", "Близькі контакти третього ступеня" і навіть "Зоряні війни". З усім тим, це не завадило акторові отримати ефектні ролі в таких культових фільмах, як "Хрещений батько", "Серпіко", "Собаче полудні" та "Правосудді для всіх". За свою кар’єру він отримав чимало номінацій на престижну премію Оскар і заслужив репутацію як одного з найкращих акторів свого покоління.

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Свого першого та єдиного Оскара Аль Пачіно отримав у 1993 році за роль сліпого полковника у фільмі "Запах жінки".

Попри свою всесвітню популярність, легендарний актор не хворів на "зіркову хворобу" і відомий своїм категоричним неприйняттям слави. Аль Пачіно вважає її неприродним явищем для людини, з притаманними йому інстинктами самоствердження та визнання.

Аль Пачіно – 83: найкращі фільми з актором

"Хрещений батько" (1972, 1974, 1990 роки) – роль у гангстерській драмі "Хрещений батько" принесла світову славу Аль Пачіно. У трьох кінострічках головний герой Майкл Корлеоне переживає чималу трансформацію: з привабливого та чесного чоловіка він перетворюється на безжального главу мафії. Фільм вражає особливим стилем та вродженою італійською харизмою і темпераментом актора.

Аль Пачіно у фільмі "Хрещений батько" / Paramount Pictures

"Запах жінки" (1992 рік) – у цій кінострічці культовий актор виконав роль сліпого полковника у відставці Френка Слейда. Він наймає студента престижної школи на роботу доглядальника, не розкриваючи йому всієї правди про свою мандрівку до Нью-Йорка. Перед зйомками, упродовж кількох тижнів актор тренувався на танцях, щоб майстерно виконати танго, яке стало однією з культових сцен у світовому кінематографі.

Аль Пачіно у фільмі "Запах жінки" / Universal Pictures

"Адвокат диявола" (1997 рік) – цей фільм став предметом обговорень серед шанувальників кіно, оскільки в ньому талановитий Аль Пачіно зобразив диявола, який з’являється в образі керівника великої юридичної компанії, Джона Мілтона. Головний герой знайомиться з перспективним адвокатом, який тільки починає свою кар’єру. Іронічний, самовпевнений та хитрий, Джон Мілтон починає навчати підопічного та поступово втягує юриста та його дружину у свою гру.

Аль Пачіно у фільмі "Адвокат диявола" / Warner Bros.

"Безсоння" (2002 рік) – фільм легендарного режисера Крістофера Нолана допоміг Аль Пачіно ще більше розкрити глядачам свій акторський талант. У стрічці головний герой – американський детектив, який намагається зловити небезпечного злочинця. В ході розслідування його напарник Віл Дормер гине, і тепер детектив не може заснути, доки не зловить вбивцю свого друга.

Аль Пачіно у фільмі "Безсоння" / Thomas Productions

"13 друзів Оушена" (2007 рік) – образ лиходія ідеально пасує Аль Пачіно. Він з легкістю втілює цю роль і не залишає сумнівів у глядачів, що здатен на все. У фільмі "13 друзів Оушена" Аль Пачіно грає роль власника великого казино Лас-Вегасу, який стає головним противником банди шахраїв.



Аль Пачіно у фільмі "13 друзів Оушена" / Warner Bros.

"Одного разу в Голлівуді" (2019 рік) – у драмі Квентіна Тарантіно актор отримав роль Марвіна Шварца, агента персонажа Леонардо Ді Капріо. Фільм розповідає історію Ріка Далтона, колишньої зірки телевізійних вестернів, та його дублера Кліффа Бута, які не можуть адаптуватися до нового життя.

Аль Пачіно у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Columbia Pictures

"Ірландець" (2019 рік) – американський драматичний фільм режисера Мартіна Скорсезе. Картина розповідає про діяча профспілок і мафіозі Френка Ширана на прізвисько "Ірландець", на рахунку якого загибель двадцяти п'яти гангстерів, в тому числі знаменитого профспілкового діяча Джиммі Хоффа, якого зіграв Аль Пачіно.

Аль Пачіно у фільмі "Ірландець" / Netflix

"Дім Ґуччі" (2021 рік) – художній фільм Рідлі Скотта, в якому Аль Пачіно зіграв Альдо Гуччі. Сюжет зосереджений довкола вбивства Мауріціо Ґуччі – онука засновника модної імперії Gucci. Події стрічки розповідають також про роман та подружнє життя Мауріціо та його коханої – Патриції Реджані.

Аль Пачіно у фільмі "Дім Ґуччі" / Universal Pictures

Це далеко не повний список фільмів, що допомогли знаменитому акторові здобути всесвітню славу. Кожен з творів Аль Пачіно має свою унікальність, тому вибрати улюблену картину важко навіть для відданих кіноманів. Проте, саме в цьому і полягає майстерність актора: він може зіграти роль злодія або злочинця так переконливо, що глядачі захоплюються його персонажем, а також здатний дати харизму навіть невидимим персонажам.