Лучшие фильмы, которые вы должны увидеть на "Киевской неделе критики"

В кинотеатре "Жовтень "с 21 по 27 октября 2021 года в пятый раз состоится "Киевская неделя критики" – главный международный фестиваль Арткино столичной осени, кураторами которого являются украинские кинокритики. Редакция Кино 24 спросила кураторов фестиваля про must-see фильмы нынешнего фестиваля и узнала, почему вы не можете их пропустить.

В рамках кинофестиваля покажут: ретропрограмму "Ноль за поведение", в которую вошли культовые фильмы "Донни Дарко" и "Бунтовщик без причины"; новые украинские и канадские ленты: лауреат Берлинале и Одесского кинофестиваля "Стоп-земля", долгожданная лента про бурные 90-е Олега Сенцова "Носорог" и музыкальная драма "Короли рэпа", в которой сыграли Ирма Витовская и Антон Вельбой; нынешние хиты кинофестивалей Канны, Торонто и Берлин. В день открытия фестиваля состоится церемония награждения ежегодной Национальной премией кинокритиков Киноколо.

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Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть на "Киевской неделе критики"

Станислав Битюцкий

кинокритик, режиссер и основатель интернет-журнала об авторском кино Cineticle

"Яркий летний день", реж. Эдвард Янг

ретроспектива культовой киноклассики "Ноль за поведение"

Если бы надо было выбрать один фильм, который берешь с собой на необитаемый остров, или должен спасти в случае уничтожения всего кино на планете – я бы не раздумывая выбрал именно эту ленту Эдварда Янга. В ней действительно есть все, за что стоит любить кино. Это и невероятный сценарий, напоминающий лучшие образцы романной формы. Это и рассказ о молодости, идентичности, сочетании коллективного и индивидуального. Это невероятная режиссура, прекрасная операторская работа, где любой кадр выглядит как фото невероятной красоты. И это просто фантастическая игра света и тени, чуть ли не в каждой сцене, что вообще превращает этот фильм в идеальную метафору кино как высшей формы коллективного сновидения.

"Управляй моим авто", реж. Рюсуке Хамагути

международная программа

Искусство – это та вещь, которая может помочь в примирении с потерей и преодолением боли. Об этом говорили не раз, однако в кино, пожалуй, наиболее точно это показал именно Рюсуке Хамагути в "Управляй моим авто". Сам Хамагути – это режиссер, который стал главным открытием года, сняв сразу два крутых фильма. Один из них получил награду на Берлинале, второй ("Управляй моим авто") – в Каннах. Оба показывают, что именно этот японец сегодня является одним из лучших рассказчиков в мировом арткино.

Постер международной программы / Фото пресс-службы фестиваля

"Уховертка", реж. Люсиль Гадзигалилович

международная программа

Для меня это одновременно главное открытие и один из лучших фильмов года. Его режиссера Люсиль Гадзигалилович часто довольно свысока вспоминают в первую очередь как жену Гаспара Ноэ. Однако ирония и вся печаль в том, что Гадзигалилович – куда более талантлива, чем ее муж, и "Уховертка" – лучшее доказательство этого. К тому же "Уховертка" – это одновременно идеальное посткарантинное кино, идеальный постхоррор, и именно то кино, ради которого и стоит ходить в кинотеатры.

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Дарья Бадьер

кинокритик, соучредитель Союза кинокритиков Украины. Член FIPRESCI

"Маленькая мама", реж. Селин Сьямма

международная программа

Тонкий и щемящий фильм об отношениях матери и дочери от одного из важнейших мировых режиссеров современности – Селин Сьямма. Она снимает о вещах, которые могут быть незаметными на первый взгляд, но очень точно свидетельствуют о нашей человечности.

"Донни Дарко", реж. Ричард Келли

ретроспектива культовой киноклассики "Ноль за поведение"

Культовый фильм Ричарда Келли про подростка-аутсайдера, о том, что именно аутсайдеры спасут мир, потому что видят все его недостатки. Это один из фильмов нашей ретроспективной программы, имеющей в этом году название "Ноль за поведение", и нет лучшего фильма последних двадцати лет о всем бремени человека, которому общество несправедливо ставит этот "ноль".

Постер программы "Ноль за поведение" / Фото пресс-службы фестиваля

"Короли рэпа", реж. Мирослав Латик

программа "Фокус: Украина – Канада"

Неожиданное выступление в жанре криминальной драмы-мюзикла. Вместе с "Носорогом" Олега Сенцова фильм Латика показывает путь героя в мир преступности, комментируя общество, которое ограничивает доступ к другим вариантам выбора. Динамичный, ироничный, с хорошей актерской игрой, этот фильм точно является примером того, как украинская кинематография творит новый, глубокий и интересный мейнстрим.

Сергей Ксаверов

критик, автор изданий LB.ua, "Фокус" и DTF MAGAZINE

"Если...", реж. Линдсей Андерсон

ретроспектива культовой киноклассики "Ноль за поведение"

Режиссер этого фильма Линдсей Андерсон принадлежит к тому же поколению, что и "Сердитые молодые люди" в литературе Англии. В этом победителе Каннского фестиваля 1969 года о бунте в частной школе для мальчиков наглядно продемонстрировано, что и в кино Англии озлобленности хватало.

"Красная ракета", реж. Шон Бейкер

международная программа

История возвращения сбитой звезды порноиндустрии в родной городок в Техасе накануне президентских выборов 2016 года – это очень смешная, но совсем недобрая комедия про ту Америку, что изредка попадает на экраны.

Анна Дацюк

кинокритик

"Черный поток", реж. Николь Дорси

программа "Фокус: Украина – Канада"

Мечтательный и в то же время тревожный дебют Николь Дорси работает как slow burner: он пронизан напряжением, но его картинка – это настоящий eye candy. Это меланхолические размышления о взрослении и созревании, а еще о тяжелой травме и токсичной маскулинности. Пути главных героев часто пересекаются, но никогда не совпадают. Этот триллер искажает жанровые клише в свою пользу и умеет удивить.

Постер программы "Фокус: Украина-Канада" / Фото пресс-службы фестиваля

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"Бунтарь без причины", реж. Николас Рей

ретроспектива культовой киноклассики "Ноль за поведение"

Многие помнят "Бунтарь без причины" исключительно как последний фильм Джеймса Дина, тогда как это сама по себе еще прекрасная режиссерская работа Николаса Рея. "Бунтарь без причины" опередил свое время, никто в 1950-х не говорил о тинейджерах так честно и без ширмы консерватизма, за которой скрывались истории о типичных школьниках в те времена. Николас Рей снял настоящую экзистенциальную трагедию об отшельниках общества. Приближающееся контркультурное движение, которое вот-вот взорвется сексуальной революцией ближе к 1960-м, здесь, по сути, только подает голос.

"Стоп-земля", реж. Катерина Горностай

программа "Фокус: Украина – Канада"

Полнометражный дебют Кати Горностай – это нежное послание нынешнему поколению подростков. Это наблюдение за юностью, в которой нет горького привкуса социально-бытовой драмы, зато есть определенная дезориентация и постоянное чувство ожидания, вероятно, взрослости и начала той самой "жизни". Своим фильмом Катя создает среду, в которой художественная материя органично переплетается с документальной, что делает "Стоп-землю" одним из самых интересных примеров современного украинского кинематографа.