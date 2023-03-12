Приготовьте попкорн: самые громкие фильмы, победившие на Оскаре за последние 5 лет

В ночь с 12 на 13 марта объявят победителя ежегодной 95-й престижной премии Голливуда Оскар-2023. Редакция Кино решила напомнить, какие фильмы получали золотую статуэтку в номинации "Лучший фильм" за последние 5 лет.

Фильмы, получаемые Оскаром, обычно отличаются высоким качеством, необычным режиссерским мастерством, сильными актерскими исполнениями и глубоким содержанием. А вот темы и вопросы, поднимаемые в этих фильмах, заставляют задуматься. Узнайте, какие произведения кино считаются лучшими по версии Голливудской академии, в материале 24 Канала.

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Самые громкие фильмы, побеждавшие на Оскаре за последние 5 лет

2018 год – "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо

Фэнтезийный триллер "Форма воды" – очередной фильм известного режиссера Гильермо дель Торо. Сценарий он писал в паре с Ванессой Тейлор. В общей сложности работа над лентой заняла у режиссера 6 лет. События разворачиваются в начале 1960-х годов в разгар холодной войны. В секретной правительственной лаборатории работает уборщицей немая женщина по имени Элайза Эспозито. Вместе с напарницей Элайза моет пол, туалеты, убирает в кабинетах. В общем, выполняет рутинные, давно заученные задачи. Однообразная жизнь нарушает прибытие в лабораторию нового объекта исследований. А точнее субъект.

Им становится выловленный в бассейне Амазонки человек-амфибия. Индейцы поклонялись ему как божеству. Военные хотят приручить. Если не получится – усыпить и препарировать. Элайза же постепенно озабочена субъектом симпатией, которая перерастает в любовь.

Режиссер в фильме снова показал универсальную, объемную, фундаментальную сказку о правильном и неправильном, добре и зле, о монстрах в человеческом лице и о настоящей любви. Завораживает, как в одном фильме уживаются мелодрама, шпионский триллер и сказка. При этом "Форма воды" – самая смешная картина в фильмографии дель Торо. Здесь шутят каждые пять минут.

"Форма воды": смотрите трейлер

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2019 год – "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли

Драматический фильм "Зеленая книга" рассказывает реальную историю о путешествиях известного джазового пианиста Дона Ширли. В настоящее время в США царят расистские взгляды, поэтому артисту советуют мать телохранителей. Талантливый музыкант нанимает на работу водителя – обычного сорвиголову Тони Валлелонга, сопровождающего его во время турне по южной части Соединенных Штатов.

Мужчина оказался достаточно болтливым и невоспитанным. Несмотря на это, Тони может дать отпор любому, поэтому с ним темнокожий Дон Ширли чувствует себя в полной безопасности. Путешествие дает возможность совершенно разным людям стать друзьями и научиться друг от друга, как добиться желаемой цели.

Кинолента получила название "Зеленая книга", ведь главные герои ездили по провинциальным городам, руководствуясь инструкцией по специальному изданию для темнокожих. В книге были указаны места, где им было безопасно остановиться на ночлег, пообедать или заправить авто.

В киноленте зритель погрузится в колоритную жизнь американцев в 1960 годах и увидит искусное воспроизведение реальной истории музыканта Дона Ширли.

Режиссером фильма "Зеленая книга" Питер Фаррелли. К созданию киноленты представитель Голливуда привлек Ника Валлелонга – родственника водителя, который действительно сопровождал музыканта. Муж помогал режиссеру до деталей изобразить главных героев и их путешествие.

"Зеленая книга": смотрите трейлер

2020 год – "Паразиты" режиссера Пона Чжуна Хо

Это социальная черная комедия-триллер, вышедшая в 2019 году и ставшая одним из самых успешных фильмов южнокорейского кинематографа.

Сюжет оскароносного фильма разворачивается в семье Ки-Тхека. Четверо членов семейства понимают, что у них мрачные перспективы, ведь зарабатывать на жизнь, собирая коробки для пиццы – не слишком прибыльное дело. Однако ситуация в семье резко меняется, когда друг старшего сына Ки-Ву рекомендует хороший заработок.

По словам товарища, его знакомые, состоятельная семья ищут репетитора для своей дочери. Парень из бедной семьи, не раздумывая, решает воспользоваться возможностью и подделать документы о своем образовании. Богачи с открытыми объятиями принимают парня на работу, но тот не собирается останавливаться на достигнутом. Доверчивые родители не знали, какой приговор подписали себе в тот момент, когда впустили Ки-Ву в дом.

В фильме используются приемы магического реализма и сарказма, что способствует изменению темпа и настроения от забавной до ужасной сцены. Паразиты рассматривают ряд социальных проблем, таких как бедность, социальное неравенство и классовая борьба, а также показывает, как они могут отражаться на взаимоотношениях между людьми.

Паразиты: смотрите трейлер

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2021 год – "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао

В центре сюжета фильма Хлои Чжао – история 60-летней женщины Ферн, которую непревзойденно сыграла оскароносная актриса Фрэнсис Мак-Дорманд. По сюжету единственная фабрика в небольшом американском городе закрывается, а потому десятки людей остаются без работы и крыши над головой. Вдова Ферн поселяется в трейлере и становится одной из кочевников, путешествующих из штата в штат, чтобы найти сезонные подработки.

Благодаря роуди-муве "Земля кочевников" на экранах показали истинную Америку с красивыми пейзажами, а главное – простыми людьми, которые в, казалось бы, неприглядной, кочующей жизни обрели смысл.

Особое внимание в фильме Хлои Чжао акцентировала на эмоциональном состоянии Ферна. Благодаря путешествиям женщина по-своему преодолевала боль потери, в каждом городе находя людей, которые давали ей своеобразный уют.

Но если от других лент в жанре роуд-муви зрители охотно бы покинули свои дома и убежали в путешествие, то после просмотра "Земли кочевников" такого желания точно не возникнет. Режиссер Хлои Чжао без украшений показала кочующую жизнь со всеми ее трудностями: нехваткой денег, холодными ночами, отсутствием комфорта, а также сомнительными подработками. Но при всем главная героиня Ферн отнюдь не хотела бы вернуться в тихие будни.

Все критики были поражены от просмотра ленты, ведь в ней показано, что не материальные блага иногда нужны человеку. Ферн, в отличие от других, умела смотреть на мир шире, не сковывая себя рамками или клише. Поэтому смело можно сказать, что "Земля кочевников" – фильм о свободе.

"Земля кочевников": смотрите трейлер

2022 год – "Coda: В ритме сердца" режиссера Сианы Хедер

Это американский драматический фильм режиссера Сианы Хедер. Название CODA – аббревиатура от Child of Deaf Adults, что в переводе означает "ребенок глухих родителей".

Главная героиня фильма, Руби Росс, является дочерью глухих родителей и единственным слышимым членом семьи. Она живет в рыбацком городке в штате Массачусетс и мечтает о карьере певицы, но ее родители и старший брат работают в рыбной промышленности и нуждаются в ее помощи на работе. Когда Руби присоединяется к школьному хору, ее исполнение привлекает внимание нового учителя музыки, убеждающего ее продолжать развивать свой талант.

Фильм раскрывает немало тем, включая семейные отношения, классовую борьбу, молодежные мечты и отношения между глухими и слышащими людьми. "Coda: В ритме сердца" получил положительные отзывы критиков и зрителей, подчеркивающих качественную игру актеров и эмоциональную содержательность сюжета. В 2021 году фильм был куплен компанией Apple за рекордную сумму в размере 25 миллионов долларов и выпущен на их стреминговой платформе Apple TV+.

"Coda: В ритме сердца": смотрите трейлер