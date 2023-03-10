Фільми, які отримують Оскар, зазвичай відрізняються високою якістю, незвичайною режисерською майстерністю, сильними акторськими виконаннями та глибоким змістом. А ось теми та питання, які підіймають у цих фільмах, змушують задуматися. Дізнайтеся, які твори кіно вважаються найкращими за версією Голлівудської академії, в матеріалі 24 Каналу.

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Найгучніші фільми, які перемагали на Оскарі за останні 5 років

2018 рік – "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо

Фентезійний трилер "Форма води" є черговим фільмом відомого режисера Гільєрмо дель Торо. Сценарій він писав у парі з Ванессою Тейлор. Загалом робота над стрічкою зайняла в режисера 6 років. Події розгортаються на початку 1960-х років у розпал холодної війни. У секретній урядовій лабораторії працює прибиральницею німа жінка на ім'я Елайза Еспозіто. Разом з напарницею Елайза миє підлогу, туалети, прибирає в кабінетах. Загалом, виконує рутинні, давно завчені завдання. Одноманітне життя порушує прибуття в лабораторію нового об'єкта досліджень. А точніше суб'єкта.

Ним стає виловлена в басейні Амазонки людина-амфібія. Індіанці поклонялися йому як божеству. Військові хочуть приручити. Якщо не вийде – приспати й препарувати. Елайза ж поступово переймається до суб'єкта симпатією, яка переростає в кохання.

Режисер у фільмі знову показав універсальну, об'ємну, фундаментальну казку про правильне і неправильне, добро і зло, про монстрів в людському обличчі та про справжнє кохання. Заворожує, як в одному фільмі уживаються мелодрама, шпигунський трилер і казка. При цьому "Форма води" – найсмішніша картина у фільмографії дель Торо. Тут жартують кожні п'ять хвилин.

"Форма води": дивіться трейлер

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2019 рік – "Зелена книга" режисера Пітера Фарреллі

Драматичний фільм "Зелена книга" розповідає реальну історію про мандри відомого джазового піаніста Дона Ширлі. У цей час в США панують расистські погляди, тому артисту радять мати охоронців. Талановитий музикант наймає на роботу водія – звичайного шибайголову Тоні Валлелонга, який супроводжує його під час турне південною частиною Сполучених Штатів.

Чоловік виявився досить балакучим та невихованим. Попри це Тоні може дати відсіч будь-кому, тому з ним темношкірий Дон Ширлі почувається в повній безпеці. Мандрівка дає можливість абсолютно різним людям стати друзями та навчитися один від одного, як досягти бажаної мети.

Кінострічка отримала назву "Зелена книга", адже головні герої їздили провінційними містами, керуючись інструкцією зі спеціального видання для темношкірих. У книзі були вказані місця, де їм було безпечно зупинитися на ночівлю, пообідати або ж заправити авто.

У кінострічці глядач порине в колоритне життя американців у 1960 роках та побачить майстерне відтворення реальної історії музиканта Дона Ширлі.

Режисером фільму "Зелена книга" є Пітер Фарреллі. До створення кінострічки представник Голлівуду залучив Ніка Валлелонга – родича водія, який насправді супроводжував музиканта. Чоловік допомагав режисеру до деталей змалювати головних героїв та їхню подорож.

"Зелена книга": дивіться трейлер

2020 рік – "Паразити" режисера Пона Чжуна Хо

Це соціальна чорна комедія-трилер, яка вийшла у 2019 році й стала одним з найбільш успішних фільмів південнокорейського кінематографа.

Сюжет оскароносного фільму розгортається у сім'ї Кі-Тхека. Четверо членів сімейства розуміють, що у них похмурі перспективи, адже заробляти на життя, збираючи коробки для піци – не надто прибуткова справа. Однак ситуація у родині різко змінюється, коли друг старшого сина Кі-Ву рекомендує хороший заробіток.

За словами товариша, його знайомі, заможна сім'я, шукають репетитора для своєї доньки. Хлопець з бідної сім'ї, не роздумуючи, вирішує скористатися можливістю і підробити документи про свою освіту. Багатії з відкритими обіймами приймають хлопця на роботу, але той не збирається зупинятися на досягнутому. Довірливі батьки не знали, який вирок підписали собі в той момент, коли впустили Кі-Ву в домівку.

У фільмі використовуються прийоми магічного реалізму та сарказму, що сприяє зміненню темпу та настрою від кумедної до сумної або жахливої сцени. "Паразити" розглядає низку соціальних проблем, таких як бідність, соціальна нерівність та класова боротьба, а також показує, як вони можуть відображатися на взаєминах між людьми.

"Паразити": дивіться трейлер

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2021 рік – "Земля кочівників" режисерки Хлої Чжао

У центрі сюжету стрічки Хлої Чжао – історія 60-річної жінки Ферн, яку неперевершено зіграла оскароносна актриса Френсіс Мак-Дорманд. За сюжетом, єдина фабрика в невеликому американському місті закривається, а тому десятки людей залишаються без роботи й даху над головою. Вдова Ферн оселяється у трейлері та стає однією з кочівників, які мандрують зі штату в штат, щоб знайти сезонні підробітки.

Завдяки роуді-муві "Земля кочівників" на екранах показали істинну Америку з красивими пейзажами, а головне – простими людьми, які у, здавалось би, непривабливому, кочівному житті знайшли сенс.

Особливу увагу у фільмі Хлої Чжао акцентувала на емоційному стані Ферн. Завдяки мандрівкам жінка по-своєму долала біль втрати, в кожному місті знаходячи людей, які давали їй своєрідний затишок.

Та якщо від інших стрічок в жанрі роуд-муві глядачі залюбки б залишили свої помешкання та втекли у мандри, то після перегляду "Землі кочівників" такого бажання точно не виникне. Режисерка Хлої Чжао без прикрас показала кочівне життя з усіма його труднощами: браком грошей, холодними ночами, відсутністю комфорту, а також сумнівними підробітками. Та при всьому головна героїня Ферн аж ніяк не хотіла б повернутись до тихих буднів.

Всі критики були вражені від перегляду стрічки, адже в ній показано, що не матеріальні блага інколи потрібні людині. Ферн, на відміну від інших, вміла дивитись на світ ширше, не сковуючи себе рамками чи якимись кліше. Тому сміливо можна сказати, що "Земля кочівників" – це фільм про свободу.

"Земля кочівників": дивіться трейлер

2022 рік – "Coda: У ритмі серця" режисерки Сіани Хедер

Це американський драматичний фільм режисерки Сіани Хедер. Назва CODA – абревіатура від Child of Deaf Adults, що в перекладі означає "дитина глухих батьків".

Головна героїня фільму, Рубі Росс, є дочкою глухих батьків і єдиним членом родини, який чує. Вона живе в рибальському містечку в штаті Массачусетс і мріє про кар'єру співачки, але її батьки та старший брат працюють в рибній промисловості й потребують її допомоги на роботі. Коли Рубі приєднується до шкільного хору, її виконання привертає увагу нового вчителя музики, який переконує її продовжувати розвивати свій талант.

Фільм розкриває чимало тем, включаючи сімейні взаємини, класову боротьбу, молодіжні мрії та відносини між глухими та людьми, які чують. "Coda: У ритмі серця" отримав позитивні відгуки критиків та глядачів, які підкреслюють якісну гру акторів та емоційну змістовність сюжету. У 2021 році фільм був куплений компанією Apple за рекордну суму у розмірі 25 мільйонів доларів та випущений на їхній стрімінговій платформі Apple TV+.

"Coda: У ритмі серця": дивіться трейлер