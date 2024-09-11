10 самых популярных фильмов на Netflix, которые хочется пересматривать снова и снова

Мы собрали для вас список самых популярных фильмов на Netflix, которые украинцы выбирали больше всего за последнюю неделю. В этом списке вы найдете разножанровые ленты, которые несомненно стоит посмотреть.

От классических премьер до новейших релизов – каждый фильм был выбран на основе популярности и отзывов зрителей. Просмотрите эти фильмы и найдите для себя новые любимые ленты!

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Самые популярные фильмы на Netflix

"Ребел-Ридж"

Бывший морпех, преданный брат и настоящий борец за справедливость, сталкивается с трудностями, когда пытается внести залог за своего брата. После того как деньги, предназначенные для этого, попадают в руки коррумпированных полицейских, ситуация оказывается еще хуже, чем он мог представить.

Вскоре он осознает, что его борьба за справедливость только начинается. Вступая в бой с коррупцией, которая пронизывает небольшой городок, бывший морпех отправляется на путь расследований и противостояния, чтобы восстановить справедливость и наказать виновных. Его борьба становится не только личной миссией, но и попыткой очистить систему от коррупции, подрывающей основы общества.

"Ребел-Ридж": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вкус свободы"

Молодая и талантливая девушка-повар, которая только что потеряла работу из-за того, что ее изысканная кухня не нашла спроса в скромном придорожном кафе, отправляется во Львов. Ее цель – наконец реализовать свою мечту и стать шеф-поваром в престижном ресторане европейской кухни.

Но судьба готовит для нее неожиданный поворот. В одном из львовских антикварных магазинов она случайно наталкивается на уникальную книгу, которая является частью забытого наследия украинской кухни Ольги Франко. Эта находка открывает ей новый мир и дарит незабываемые рецепты и секреты традиционной кухни, что меняет ее жизнь и карьеру навсегда.

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Союз"

Обычный строитель, который ведет спокойную и размеренную жизнь, неожиданно оказывается в центре событий, когда к нему обращается его школьная любовь с просьбой о помощи. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Оказывается, девушка, которую он когда-то любил, теперь связана с опасным миром шпионажа.

Строитель, не имея никакого опыта в этой области, вынужден окунуться в сложные и запутанные интриги, где на каждом шагу его подстерегают измены, опасность и смертельные тайны. Когда старые чувства начинают пробуждаться, он сталкивается с дилеммой: как сохранить собственную жизнь и помочь той, кто обратилась к нему со столь рискованной миссией?

Случайный герой, он учится выживать в новом для себя мире, где каждая ошибка может стоить жизни.

"Союз": смотрите онлайн трейлер фильма

В списке самых популярных фильмов вы найдете не только новинки, но и другие высокорейтинговые ленты, которые поражают разнообразием жанров и тем.

"Двойник"

"Стук в дверь"

"Новички"

"Кейт и Лео"

"Кот в сапогах 2: Последнее желание"

"Пришелец Павел"

"Непокоренный"

От боевиков до эмоциональных драм, от комедий, что вызовут смех, до напряженных триллеров, которые держат в напряжении до последней минуты – здесь каждый найдет что-то для себя. Эти фильмы уже получили признание зрителей и критиков, поэтому они точно заслуживают того, чтобы стать вашими новыми фаворитами. Выбирайте и наслаждайтесь качественным кинематографом!