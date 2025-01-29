10 лучших фильмов на Netflix, которые стали настоящими фаворитами среди украинцев

Просмотр фильмов на Netflix уже давно стал одним из любимых занятий для настоящих киноманов. Особенно это приятно, когда стриминговая платформа обновляет список самых популярных лент, ведь каждый новый топ это возможность открыть для себя новые фильмы и сериалы, которые сейчас в тренде. И, что важно, в последнем обновленном списке можно найти несколько украинских фильмов, что безусловно радует.

В этом материале вы узнаете, какие именно украинские ленты попали в список популярных фильмов на Netflix, а также какие еще фильмы сейчас занимают ведущие позиции на платформе. Это прекрасная возможность для кинозрителей не только насладиться классикой, но и обратить внимание на новые тенденции и фильмы, выходящие из разных кинематографических традиций.

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Самые популярные фильмы на Netflix

"Снова в действии"

По сюжету фильма, Эмили и Мэтт когда-то оставили свою работу в ЦРУ, решив начать новую жизнь и сосредоточиться на создании семьи. Однако их мирное существование не длится долго: когда их прикрытие раскрывают, паре приходится снова окунуться в опасный и жестокий мир шпионажа. Они снова оказываются в центре международных интриг, где каждый шаг может стать последним.

"Снова в действии": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается вокруг того, как Эмили и Мэтт пытаются совместить свои обязанности на службе с желанием защитить своих близких, что ставит их перед многочисленными моральными и физическими вызовами.

"Собрание ОСМД"

По сюжету фильма, жители украинской многоэтажки собираются на общее собрание, чтобы обсудить важный вопрос: покупку общего генератора, который поможет пережить зиму без перебоев с электроснабжением. Однако, когда становится понятно, что мощности генератора на всех не хватит, вопрос "кого оставить без тепла" становится серьезной проблемой.

Этот вопрос обостряет давние конфликты между соседями, вскрывая скрытые обиды и недовольство, накапливавшиеся годами. В результате ссоры быстро перерастают в непримиримое противостояние, где каждый стремится решить проблему в свою пользу.

"Собрание ОСМД": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре этого социального конфликта встает вопрос моральных выборов и готовности идти на компромиссы. Смогут ли соседи преодолеть собственные амбиции, поступиться личными интересами и объединиться ради общего блага? Это борьба не только за тепло в доме, но и за человеческое взаимодействие и единство в условиях трудностей.

"Кракен-девушка по имени Руби"

По сюжету фильма, Руби Гиллман – застенчивая, милая, но несколько неуклюжая девушка-подросток, которая, как и большинство ее сверстников, стремится жить обычной жизнью. Однако ей часто кажется, что она абсолютно невидима среди своих друзей и даже не может найти свое место в мире. Все ее попытки быть замеченной или понятой заканчиваются неудачами, и она чувствует себя как обычная девушка без особых черт.

Однако все меняется, когда Руби узнает потрясающую правду о своем происхождении: она является потомком королевского рода мифических морских кракенов. Эта неожиданная новость становится началом ее невероятного приключения, которое не ограничивается привычными подростковыми проблемами. Оказывается, ее жизнь приобретает новые, фантастических оборотов, а ее род имеет влияние на таинственные и глубокие воды океана.

"Кракен-девушка по имени Руби": смотрите онлайн трейлер фильма

Так начинается путешествие Руби, в котором ей придется столкнуться с опасностями, раскрыть тайны своей семьи и, возможно, даже найти свое истинное место в этом большом и сложном мире. Приключение обещает быть настолько глубоким, как и океан, и не только изменит ее жизнь, но и поможет Руби понять, кто она на самом деле.

Среди самых популярных фильмов на Netflix также такие ленты:

"Секреты домашних животных 2"

"AD VITAM"

"Секреты домашних животных"

"Ручная кладь"

"Буча"

"БожеВильные"

"Знакомьтесь – Джо Блэк"

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