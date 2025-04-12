Невероятная атмосфера и захватывающий сюжет: 4 лучших фильма об исследовании космоса

Каждый год дает человечеству все больше знаний о космосе. О его освоении мечтали и в литературе, и в кинематографе. И даже первый полет человека за пределы Земли не остановил создателей кино, которые продолжают размышлять о необъятности Вселенной.

Огромное и неисследованное пространство космоса дает возможность режиссерам и сценаристам приходить к новым интересным и невероятным идеям. Так космические фильмы можно выделять в отдельный жанр – Кино 24 расскажет об одних из самых лучших.

К слову Настоящие хиты в мире анимации: 5 лучших фильмов от Studio Ghibli

"Космическая одиссея 2001 года" (1968)

На Земле и вне ее обнаруживают загадочные черные монолиты инопланетного происхождения. Такой прямоугольник спустился на Землю миллионы лет назад и научил австралопитеков ручному труду. В 2001 году такой же монолит нашли на Луне. Экипаж корабля "Дискавери" вылетает к орбите Юпитера, чтобы исследовать еще один черный прямоугольник.

Культовый фильм Стэнли Кубрика больше всего приложился к формированию жанра космических фильмов как эстетически и визуально, так и тематически. Здесь много удивительных образов и значений, которые сложно понять, – но за ними невероятно интересно наблюдать.

"Космическая одиссея 2001 года": смотрите трейлер онлайн

"ВАЛЛ-И" (2008)

События фильма разворачиваются в будущем, где Земля стала практически мусорным полигоном. Волл-и – робот-уборщик, которого забыли выключить. Он сам себя чинит, собирает мусор и заправляется от солнечных батарей. Тем временем люди сбежали с замусоренной Земли в космос. У Уолли-и была стабильная жизнь, пока в его жизни не появилась женщина.

Это один из лучших анимационных фильмов в истории, где соединился юмор, космическая атмосфера, акцент на картинке, чем словах, и глубокие мысли.

"ВАЛЛ-И": смотрите трейлер онлайн

"Марсианин" (2015)

Герой фильма – астронавт Марк Уотни, который застрял на Марсе. Его команда считает, что он уже погиб из-за песчаной бури. Марку придется положиться на свой ум и изобретательность, чтобы подать Земле знак: он жив. И, кроме того, научиться выживать в чрезвычайных условиях.

Невероятная игра Мэтта Дэймона является ключевым элементом ленты. Это жизнеутверждающая комедийная драма, где больше оптимизма, чем во многих других космических фильмах.

"Марсианин": смотрите трейлер онлайн

"Интерстеллар" (2014)

Антиутопический триллер Кристофера Нолана рассказывает об астронавте, который должен найти новую планету для человечества, которое на грани вымирания. Путем к спасению может стать загадочная червоточина возле Сатурна. Астронавт соглашается возглавить экспедиции, чтобы найти новый дом.

Фильм хочется пересматривать снова и снова, ведь здесь замечательный актерский состав, напряженные сцены путешествия в космосе, замечательная операторская работа и драматизм.

"Интерстеллар": смотрите трейлер онлайн