Величезний і недосліджений простір космосу дає можливість режисерам і сценаристам приходити до нових цікавих і неймовірних ідей. Так космічні фільми можна виділяти в окремий жанр – Кіно 24 розповість про одні з найкращих.

До слова Справжні хіти у світі анімації: 5 найкращих фільмів від Studio Ghibli

"Космічна одіссея 2001 року" (1968)

На Землі та поза нею виявляють загадкові чорні моноліти інопланетного походження. Такий прямокутник спустився на Землю мільйони років тому й навчив австралопітеків ручній праці. У 2001 році такий самий моноліт знайшли на Місяці. Екіпаж корабля "Діскавері" вилітає до орбіти Юпітера, щоб дослідити ще один чорний прямокутник.

Культовий фільм Стенлі Кубрика найбільше доклався до формування жанру космічних фільмів як естетично й візуально, так і тематично. Тут багато дивовижних образів та значень, які складно зрозуміти, – але за ними неймовірно цікаво спостерігати.

"Космічна одіссея 2001 року": дивіться трейлер онлайн

"ВОЛЛ·І" (2008)

Події фільму розгортаються в майбутньому, де Земля стала практично сміттєсховищем. Волл-і – робот-прибиральник, якого забули вимкнути. Він сам себе лагодить, збирає сміття й заправляється від сонячних батарей. Тим часом люди втекли з засміченої Землі в космос. У Воллі-і було стабільне життя, поки в його житті не з'явилась жінка.

Це один з найкращих анімаційних фільмів в історії, де поєднався гумор, космічна атмосфера, акцент на картинці, ніж словах, і глибокі думки.

"ВОЛЛ·І": дивіться трейлер онлайн

"Марсіанин" (2015)

Герой фільму – астронавт Марк Вотні, який застряг на Марсі. Його команда вважає, що він вже загинув через піщану бурю. Марку доведеться покластися на свій розум і винахідливість, щоб подати Землі знак: він живий. І, крім того, навчитися виживати у надзвичайних умовах.

Неймовірна гра Метта Деймона є ключовим елементом стрічки. Це життєствердна комедійна драма, де більше оптимізму, ніж у багатьох інших космічних фільмах.

"Марсіанин": дивіться трейлер онлайн

"Інтерстеллар" (2014)

Антиутопічний трилер Крістофера Нолана розповідає про астронавта, який повинен знайти нову планету для людства, яке на межі вимирання. Шляхом до порятунку може стати загадкова червоточина біля Сатурна. Астронавт погоджується очолити експедиції, щоб знайти новий дім.

Фільм хочеться переглядати знову й знову, адже тут чудовий акторський склад, напружені сцени подорожі в космосі, чудова операторська робота та драматизм.

"Інтерстеллар": дивіться трейлер онлайн