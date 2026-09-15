Не смотрите на голодный желудок: 5 фильмов о кухне, после просмотра которых захочется открыть собственный ресторан

Кулинарные фильмы обладают одной коварной особенностью: вы включаете их просто "чтобы что-нибудь посмотреть", а через полчаса уже проверяете, остался ли в холодильнике хотя бы сыр. Здесь рестораны спасают жизнь, десерты примиряют семьи, а хороший ужин порой действует лучше, чем психотерапия.

24 Канал собрал 5 атмосферных фильмов о поварах, еде и людях, которым одного рецепта оказалось недостаточно.

"С любовью, Сара"

Год: 2020

Жанр: комедия, драма, мелодрама

IMDb: 6,2

После смерти Сары ее дочь, мать и лучшая подруга решают осуществить ее мечту – открыть пекарню в лондонском Ноттинг-Хилле. Так появляется место, где вместе с пирожными приходится выпекать еще и новые отношения.

Что говорят критики и зрители: на Rotten Tomatoes – 63% от критиков и 59% от зрителей. Фильм называют теплым и милым, но несколько медленным.

"С любовью, Сара": смотреть трейлер

"Пряности и страсти"

Год: 2014

Жанр: комедия, драма

IMDb: 7,3

Индийская семья переезжает во Францию и открывает ресторан прямо напротив заведения с звездой Michelin. Его владелица мадам Меллори, конечно, в восторге примерно настолько, насколько французский шеф-повар может быть в восторге от запаха карри через дорогу.

Постепенно кулинарная война превращается в историю о таланте, любви и о том, что французская и индийская кухни все-таки могут ужиться на одной улице.

Что говорят критики и зрители: 69% критиков и 81% зрителей на Rotten Tomatoes. Обозреватели называют сюжет предсказуемым, зато зрителям явно понравились атмосфера, еда и Хелен Миррен.

"Пряности и страсти": смотреть трейлер

"Вкус страсти"

Год: 2023

Жанр: драма, мелодрама

IMDb: 7,4

Повариха Эжени уже 20 лет работает бок о бок с гурманом Доденом. Они готовят невероятные блюда, понимают друг друга почти без слов и постепенно превращают кухню в одну длинную историю любви.

Что говорят критики и зрители: практически сплошной восторг – 97% от критиков и 93% от зрителей на Rotten Tomatoes. Особенно хвалят операторскую работу, Жюльет Бинош и то, как приготовление еды превращается в отдельный язык любви.

"Вкус страсти": смотреть трейлер

"Шеф"

Год: 2012

Жанр: комедия

IMDb: 6,6

Знаменитый повар Александр Лагард рискует потерять свой ресторан и звезду из-за нового руководителя, который вдруг решает, что молекулярная кухня – это будущее, а старые рецепты пора отправить на пенсию.

На помощь приходит талантливый, но немного хаотичный повар Жаки. Дальше – много французской еды, споров и кухонного абсурда.

Что говорят критики и зрители: критики были строже – 45%, зрители дали 57%. Одни называли фильм предсказуемым, другие – легкой и веселой комедией, которую приятно смотреть именно благодаря Жану Рено и кулинарной тематике.

"Шеф": посмотреть трейлер

"Кухонная бригада"

Год: 2022

Жанр: комедия, драма

IMDb: 6,3

Кэти мечтает открыть собственный ресторан, но финансы ей этого не позволяют. Она устраивается поварихой в центр для молодых мигрантов – и поначалу совсем не в восторге от нового места.

Со временем кухня становится для нее способом найти общий язык с подростками, а ее временная работа – почему-то гораздо более важной.

Что говорят критики и зрители: 82% критиков и 75% зрителей на Rotten Tomatoes. Фильм хвалят за теплоту и юмор, хотя часть обозревателей критикует его за слишком упрощенный взгляд на тему миграции.

"Кухонная бригада": смотреть трейлер

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