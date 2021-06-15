Лучшие фильмы о лете с привкусом моря

15 июня 2021 , 10:35
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Источник:

24 канал

Даже если у вас работы, как песка морского, то теплые воспоминания и мечты об отдыхе точно не помешают. Если вы скучаете по синим волнам, по морскому шуму и ветру с привкусом соли, то вам точно надо посмотреть самые интересные фильмы о лете, которые редакция Кино 24 подготовила для вас.

А еще мы предлагаем завершить все рабочие дела как можно быстрее и оказаться на берегу самого теплого моря. А пока вдохновляйтесь летними картинами о море летом.

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Список фильмов о лете и море

  1. "Этот неловкий момент"

Год: 2015
Страна: Франция, Бельгия
Рейтинг IMDb: 6,3
Оригинальное название:  Un moment d’égarement

Двое друзей отдыхают на Ривьере со своими детьми. И как себя ведет 42-летний отец с 17-летней красавицей? Он безумно влюбляется. Все бы ничего, если бы эта девушка не была бы дочерью его лучшего друга.

"Этот неловкий момент": смотрите трейлер

  1. "Каникулы маленького Николя"

Год: 2014
Страна: Франция
Рейтинг IMDb: 6,2
Оригинальное название:  Les vacances du petit Nicolas

Вот и завершился еще один семестр учебного года, и маленький Николя думает о каникулах. Отправишься вместе с семьей к морю, парень находит новых друзей и попадает во множество забавных и интересных приключений.

"Каникулы маленького Николя": смотрите трейлер

  1. "Жена напрокат"

Год: 2011
Страна: США
Рейтинг IMDb: 6,4
Оригинальное название: Just Go with It

Дэнни, пластический хирург, "играет" на женских чувствах, делая вид, что женат, и, в результате, не готов к серьезным отношениям. И очередная девушка требует познакомить ее с женой, чтобы та подтвердила бракоразводный процесс. Как будет "выкручиваться" главный герой из разных курьезных ситуаций – смотрите в комедии.

"Жена напрокат": смотрите трейлер

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  1. "Свет между двух океанов"

Год: 2016
Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия, Индия, Австралия
Рейтинг IMDb: 7,2
​Оригинальное название:  The Light Between Oceans

В фильме изображена история смотрителя маяка и его жены с момента, когда они нашли мертвого мужчину и новорожденного ребенка в приставшей к берегу лодке. Пара решает забрать дитя себе. Однако, насколько разрушительными будут последствия – они не могли представить.

"Свет между двух океанов": смотрите трейлер

  1. "Superнянь 2"

Год: 2015
Страна: Франция
Рейтинг IMDb: 6,4
​Оригинальное название:  Babysitting 2

Франк и Соня вместе со своими друзьями едут на отдых в Бразилию в шикарный отель, владельцем которого является отец девушки. Франк планирует воспользоваться моментом и признаться своей девушке. Их друзья едут на экскурсию и теряются. Их начинают разыскивать, однако, находят только видеокамеру с записью всех событий.

"Superнянь 2": смотрите трейлер

 

 

Автор: Наталія Гулій