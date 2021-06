А еще мы предлагаем завершить все рабочие дела как можно быстрее и оказаться на берегу самого теплого моря. А пока вдохновляйтесь летними картинами о море летом.

Список фильмов о лете и море

"Этот неловкий момент"

Год: 2015

Страна: Франция, Бельгия

Рейтинг IMDb: 6,3

Оригинальное название: Un moment d’égarement

Двое друзей отдыхают на Ривьере со своими детьми. И как себя ведет 42-летний отец с 17-летней красавицей? Он безумно влюбляется. Все бы ничего, если бы эта девушка не была бы дочерью его лучшего друга.

"Этот неловкий момент": смотрите трейлер

"Каникулы маленького Николя"

Год: 2014

Страна: Франция

Рейтинг IMDb: 6,2

​ Оригинальное название: Les vacances du petit Nicolas

Вот и завершился еще один семестр учебного года, и маленький Николя думает о каникулах. Отправишься вместе с семьей к морю, парень находит новых друзей и попадает во множество забавных и интересных приключений.

"Каникулы маленького Николя": смотрите трейлер

"Жена напрокат"

Год: 2011

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,4

​Оригинальное название: Just Go with It

Дэнни, пластический хирург, "играет" на женских чувствах, делая вид, что женат, и, в результате, не готов к серьезным отношениям. И очередная девушка требует познакомить ее с женой, чтобы та подтвердила бракоразводный процесс. Как будет "выкручиваться" главный герой из разных курьезных ситуаций – смотрите в комедии.

"Жена напрокат": смотрите трейлер

"Свет между двух океанов"

Год: 2016

Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия, Индия, Австралия

Рейтинг IMDb: 7,2

​Оригинальное название: The Light Between Oceans

В фильме изображена история смотрителя маяка и его жены с момента, когда они нашли мертвого мужчину и новорожденного ребенка в приставшей к берегу лодке. Пара решает забрать дитя себе. Однако, насколько разрушительными будут последствия – они не могли представить.

"Свет между двух океанов": смотрите трейлер

"Superнянь 2"

Год: 2015

Страна: Франция

Рейтинг IMDb: 6,4

​Оригинальное название: Babysitting 2

Франк и Соня вместе со своими друзьями едут на отдых в Бразилию в шикарный отель, владельцем которого является отец девушки. Франк планирует воспользоваться моментом и признаться своей девушке. Их друзья едут на экскурсию и теряются. Их начинают разыскивать, однако, находят только видеокамеру с записью всех событий.

"Superнянь 2": смотрите трейлер