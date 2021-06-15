А еще мы предлагаем завершить все рабочие дела как можно быстрее и оказаться на берегу самого теплого моря. А пока вдохновляйтесь летними картинами о море летом.
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Список фильмов о лете и море
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"Этот неловкий момент"
Двое друзей отдыхают на Ривьере со своими детьми. И как себя ведет 42-летний отец с 17-летней красавицей? Он безумно влюбляется. Все бы ничего, если бы эта девушка не была бы дочерью его лучшего друга.
"Этот неловкий момент": смотрите трейлер
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"Каникулы маленького Николя"
Вот и завершился еще один семестр учебного года, и маленький Николя думает о каникулах. Отправишься вместе с семьей к морю, парень находит новых друзей и попадает во множество забавных и интересных приключений.
"Каникулы маленького Николя": смотрите трейлер
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"Жена напрокат"
Год: 2011
Страна: США
Рейтинг IMDb: 6,4
Оригинальное название: Just Go with It
Дэнни, пластический хирург, "играет" на женских чувствах, делая вид, что женат, и, в результате, не готов к серьезным отношениям. И очередная девушка требует познакомить ее с женой, чтобы та подтвердила бракоразводный процесс. Как будет "выкручиваться" главный герой из разных курьезных ситуаций – смотрите в комедии.
"Жена напрокат": смотрите трейлер
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"Свет между двух океанов"
В фильме изображена история смотрителя маяка и его жены с момента, когда они нашли мертвого мужчину и новорожденного ребенка в приставшей к берегу лодке. Пара решает забрать дитя себе. Однако, насколько разрушительными будут последствия – они не могли представить.
"Свет между двух океанов": смотрите трейлер
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"Superнянь 2"
Франк и Соня вместе со своими друзьями едут на отдых в Бразилию в шикарный отель, владельцем которого является отец девушки. Франк планирует воспользоваться моментом и признаться своей девушке. Их друзья едут на экскурсию и теряются. Их начинают разыскивать, однако, находят только видеокамеру с записью всех событий.
"Superнянь 2": смотрите трейлер