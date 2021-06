А ще ми пропонуємо завершити всі робочі справи якнайшвидше й опинитися на березі найтеплішого моря. А поки – надихайтеся літніми картинами про море влітку.

Список фільмів про літо та море

"Цей незручний момент"

Рік: 2015

Країна: Франція, Бельгія

Рейтинг IMDb: 6,3

Оригінальна назва: Un moment d’égarement

Двоє друзів відпочивають на Рив’єрі зі своїми дітьми. Та як себе поводить 42-річний батько зі 17-річною красунею? Він безтями закохується. Все б нічого, якби ця дівчина не була б дочкою його найкращого друга.

"Цей незручний момент": дивіться трейлер

"Канікули маленького Ніколя"

Рік: 2014

Країна: Франція

Рейтинг IMDb: 6,2

​ Оригінальна назва: Les vacances du petit Nicolas

Ось і завершився ще один семестр навчального року і маленький Ніколя думаю про канікули. Відправишись разом із сім’єю до моря, хлопець знаходить нових друзів і потрапляє у безліч кумедних та цікавих пригод,

"Канікули маленького Ніколя": дивіться трейлер

"Дружина напрокат"

Рік: 2011

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6,4

​Оригінальна назва: Just Go with It

Денні, пластичний хірург, "грає" на жіночих почуттях, вдаючи, що одружений, і, в результаті, не готовий до серйозних стосунків. Та чергова дівчина вимагає познайомити її з дружиною, щоб та підтвердила шлюборозлучний процес. Як буде "викручуватися" головний герой із різних курйозних ситуацій – дивіться у комедії.

"Дружина напрокат": дивіться трейлер

"Світло між двох океанів"

Рік: 2016

Країна: США, Великобританія, Нова Зеландія, Індія, Австралія

Рейтинг IMDb: 7,2

​Оригінальна назва: The Light Between Oceans

У фільмі зображено історію доглядача маяка та його дружини від моменту, коли вони знайшли мертвого чоловіка та новонароджену дитину в присталому до берега човні. Пара вирішує забрати дитя собі.Однак, наскільки руйнівними будуть наслідки – вони не могли уявити.

"Світло між двох океанів": дивіться трейлер

"Superнянь 2"

Рік: 2015

Країна: Франція

Рейтинг IMDb: 6,4

​Оригінальна назва: Babysitting 2

Франк і Соня разом зі своїми друзями їдуть на відпочинок до Бразилії в шикарний готель, власником якого є батько дівчини. Франк планує скористатися моментом та освідчитися своїй дівчині. Їхні друзі їдуть на екскурсію і губляться. Їх починають розшукувати, проте, знаходять лише відеокамеру із записом всіх подій.

"Superнянь 2": дивіться трейлер