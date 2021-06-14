Наша добірка фільмів не залишить байдужими тих, хто хоче спробувати себе у цій цікавій та прибутковій професії. Адже картини, безперечно, познайомлять нас із внутрішньою кухнею блогінгу.

До теми Netflix покаже реаліті-шоу із зірками тікток: про що зніматимуть блогери

"Підборіддя"

Рік: 2019

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6

Оригінальна назва: Jawline

16-річний підліток відчуває себе емоційно виснаженим у реальному житті, проте в інстаграмі він – улюбленець багатьох. Його обожнюють тисячі молодих дівчат. Згодом Остіна, головного героя знаходить менеджер з Лос-Анджелесу і здійснює його мрії. Та чи в захваті від цього молодий блогер?

Не всі двері відчиняються, коли ти стаєш знаменитим, як думає головний герой. У тобі мусить лишатися людяність,

– прокоментувала амбасадорка стрічки та популярна українська співачка Jerry Heil.

"Підборіддя" 2019: дивіться трейлер

"Джулі і Джулія: готуємо щастя за рецептом"

Рік: 2009

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7

Оригінальна назва: Julie & Julia

Це зворушливий фільм для тих, хто хоче пов’язати своє життя із кулінарним блогінгом. Стрічка заснована на реальних подіях, розповідає про те, як завдяки кулінарії переплелись долі двох жінок. Телефоністка Джулі вирішує урізноманітнити своє нудне життя та приготувати усі 524 рецепти з книги знаменитої Джулії Чайлд, а про успіхи та провали писати у блозі. Паралельно у фільмі показують і захопливу історію життя самої авторки книги. Такі різні жінки, які водночас мають багато спільного.

"Джулі і Джулія: готуємо щастя за рецептом": дивіться трейлер

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We Live in Public

Рік: 2009

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7,2

Оригінальна назва: We Live in Public

Документалка демонструє глядачеві щоденне життя блогера з усією реалістичністю. У Джоша Харріса, американського інтернет-підприємця, творця сайту pseudo.com, завжди було своє власне бачення майбутнього, в якому технології займають перше місце. Одного разу Харріс став ініціатором безпрецедентного експерименту: в підземному бункері в центрі Нью-Йорка оселилися понад ста художників, які дозволили цілодобово знімати на відео все, що з ними відбувається.

We Live in Public 2009: дивіться трейлер

"Інгрід їде на Захід"

Рік: 2017

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6,6

Оригінальна назва: Ingrid Goes West

Інгрід Торбурн, молода жінка, яка має певні проблеми із психікою, стає одержимою Тейлор Слоун, зіркою соцмереж, яка, як їй здається, має досконале життя. Інгрід вирішує кинути все і рухатися на захід, щоб стати подругами з Тейлор.

"Інгрід їде на Захід": дивіться трейлер

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"П’ята влада"

Рік: 2013

Країни: США, Велика Британія, Бельгія

Рейтинг IMDb: 6,2

Оригінальна назва: The Fifth Estate

Свого часу Джуліан Ассанж розставив нові акценти в світовому блогінгу та інтернет-журналістиці. Всесвітня павутина до того вважалася ідеальним майданчиком, щоб ділитися новинами та озвучувати свою думку. Але що, якщо в руках того, хто стоїть за створенням популярного ресурсу, виявляється інформація, що загрожує національній безпеці та іміджу відразу декількох світових країн? Так було зі скандальним сайтом Wikileaks. разом узяті. У стрічці "П’ята влада" йдеться про розробника сайту та його вплив на хід політичної історії США.

"П’ята влада" 2013: дивіться трейлер