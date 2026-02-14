Чтобы задать тон этому дню или же хотите провести время с любимым человеком за просмотром чего-то романтического, то 24 Канал выбрал те фильмы, которые можно назвать лучшими в теме любви.

Лучшие фильмы о любви

"Век Аделин", 2015

Рейтинг IMDb: 7,2

После странной автокатастрофы Аделин перестает стареть и навсегда остается 29-летней. Она вынуждена постоянно менять личность, чтобы никто не заметил ее "вечности". Из-за этого она живет одинокой жизнью и отдалилась даже от собственной дочери.

Все меняется, когда женщина влюбляется в Эллиса. Встреча с его отцом, который когда-то любил ее в молодости, заставляет Аделин столкнуться с прошлым лицом к лицу.

"Между небом и змеей", 2005

Рейтинг IMDb: 6,7

Дэвид заселяется в квартиру и встречает там призрак девушки по имени Элизабет. Оказывается, что она в коме после аварии. Постепенно между ними возникают чувства.

Когда врачи решают отключить ее от аппаратов, Дэвид борется за ее жизнь.

"Дом у озера", 2006

Рейтинг IMDb: 6,8

Кейт и Алекс переписываются через волшебный почтовый ящик, хотя живут в разных годах – она в 2006-м, он в 2004-м. Между ними рождается любовь, несмотря на невозможность встретиться.

Когда Кейт понимает, что Алекс может погибнуть в будущем, она предупреждает его письмом.

"Виноваты звезды", 2014

Рейтинг IMDb: 7,6

Гейзел – подросток с онкологией, которая боится привязываться к людям. Она знакомится с оптимистичным Огастусом, и между ними вспыхивает любовь.

Они вместе переживают путешествие мечты, но болезнь возвращается – на этот раз к Огастусу.

