На День Валентина: лучшие фильмы о любви всех времен и народов
- 24 Канал рекомендует лучшие фильмы о любви, среди которых: "Век Аделин", "Между небом и землей", "Дом у озера", "Винные звезды" и другие.
- Каждый фильм имеет уникальный сюжет, раскрывающий различные грани любви.
Поскольку День влюбленных уже на носу, то стоит немного подготовиться к атмосфере праздника. Не зря говорят, что 14 февраля в воздухе есть много любви, страсти и счастья.
Чтобы задать тон этому дню или же хотите провести время с любимым человеком за просмотром чего-то романтического, то 24 Канал выбрал те фильмы, которые можно назвать лучшими в теме любви.
Также смотрите Если вам понравился "Мятежный перевал": 3 готические фильмы о страстной любви
Лучшие фильмы о любви
"Век Аделин", 2015
Рейтинг IMDb: 7,2
После странной автокатастрофы Аделин перестает стареть и навсегда остается 29-летней. Она вынуждена постоянно менять личность, чтобы никто не заметил ее "вечности". Из-за этого она живет одинокой жизнью и отдалилась даже от собственной дочери.
Все меняется, когда женщина влюбляется в Эллиса. Встреча с его отцом, который когда-то любил ее в молодости, заставляет Аделин столкнуться с прошлым лицом к лицу.
"Возраст Аделин": смотрите онлайн трейлер фильма
"Между небом и змеей", 2005
Рейтинг IMDb: 6,7
Дэвид заселяется в квартиру и встречает там призрак девушки по имени Элизабет. Оказывается, что она в коме после аварии. Постепенно между ними возникают чувства.
Когда врачи решают отключить ее от аппаратов, Дэвид борется за ее жизнь.
"Между небом и землей": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дом у озера", 2006
Рейтинг IMDb: 6,8
Кейт и Алекс переписываются через волшебный почтовый ящик, хотя живут в разных годах – она в 2006-м, он в 2004-м. Между ними рождается любовь, несмотря на невозможность встретиться.
Когда Кейт понимает, что Алекс может погибнуть в будущем, она предупреждает его письмом.
"Дом у озера": смотрите онлайн трейлер фильма
"Виноваты звезды", 2014
Рейтинг IMDb: 7,6
Гейзел – подросток с онкологией, которая боится привязываться к людям. Она знакомится с оптимистичным Огастусом, и между ними вспыхивает любовь.
Они вместе переживают путешествие мечты, но болезнь возвращается – на этот раз к Огастусу.
"Виноваты звезды": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще фильмы о любви входят в список лучших?
- "Призрак". После своей гибели Сэм остается между мирами, чтобы защитить любимую Молли и доказать ей, что их любовь сильнее смерти.
- "Три метра над уровнем неба". Мятежный Аче и правильная Баби влюбляются вопреки разнице характеров и социальных миров, но их чувства не выдерживают реальности.
- "Лучшее во мне". Бывшие влюбленные встречаются спустя много лет и снова сталкиваются с чувствами, которые когда-то разлучили их из-за обстоятельств и боли.
- "За пять шагов до любви". Двое подростков с муковисцидозом влюбляются, хотя вынуждены держать дистанцию, потому что даже прикосновение может стоить им жизни.
- "Всем ребятам, которых любила раньше". Тайные любовные письма Лары Джин неожиданно доходят до адресатов и превращают ее вымышленную романтику в настоящую историю любви.