Фильмы о серийных убийцах привлекают зрителей по разным причинам: кому-то нравится хоррор, другие любят погружаться в темные закоулки человеческой психики и пытаться понять, чем руководствуются маньяки. В подборке Кино 24 картины, которые не просто держат в напряжении, а стали эталоном жанра.

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"Психо" (1960)

Шедевральный фильм Альфреда Хичкока рассказывает о секретарше Марион, которая украла деньги у босса и сбежала из города, чтобы начать новую жизнь. Девушка остановилась в мотеле у Нормана Бейтса, скромного и доброго, на первый взгляд, юноши. В ту же ночь Марион убивают.

Лента подняла жанр ужасов на новый уровень, устроила революцию в кино и повлияла на другие последующие ленты о маньяках и серийных убийцах.

"Психо": смотрите трейлер онлайн

"Молчание ягнят" (1991)

На западе США серийный маньяк похищает и убивает женщин, но ФБР не удается его остановить. Они обращаются за помощью к убийце Ганнибалу Лектору, который заключен в психиатрической больнице. Он соглашается при одном условии – молодая стажерка должна рассказать ему о своей жизни.

Это не первое и не последнее появление людоеда Ганнибала Лектора на экране, однако именно этот фильм самый жуткий и больше всего ужасает каждого зрителя. Все благодаря блестящей игре Энтони Хопкинса, которому удалось перевоплотиться в психиатра и психопата одновременно.

"Молчание ягнят": смотрите трейлер онлайн

"Исчезновение" (1988)

Влюбленные Рекс и Саксия едут в отпуск во французскую провинцию. На одной из заправок девушка идет в магазин, но исчезает прямо среди бела дня. Потеря любимой не дает Рексу покоя. Через три года он решает возобновить поиски – и вдруг получает загадочное письмо.

В этом психологическом фильме нет кровавых деталей, но он действительно ужасный и сумасшедший и до мурашек пугает реалистичностью.

"Исчезновение": смотрите трейлер онлайн

"Ночь охотника" (1955)

Религиозный фанатик и убийца Гарри Пауэлл знакомится в тюрьме с вором, который оставил своим детям наследство из украденных денег. Выйдя из тюрьмы, Пауэлл хочет добраться до тайника и сближается с семьей вора.

Это уникальный фильм, не похожий на любой другой. Легендарная и жуткая игра главного актера превращает просмотр фильма в тревожный опыт, что остается в памяти надолго.

"Ночь охотника": смотрите трейлер онлайн