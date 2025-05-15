Фільми про серійних вбивць приваблюють глядачів з різних причин: комусь подобається горор, інші люблять занурюватись у темні закутки людської психіки й намагатися зрозуміти, чим керуються маніяки. У добірці Кіно 24 картини, які не просто тримають у напрузі, а стали еталоном жанру.

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"Психо" (1960)

Шедевральний фільм Альфреда Гічкока розповідає про секретарку Маріон, яка вкрала гроші в боса і втекла з міста, щоб почати нове життя. Дівчина зупинилась у мотелі в Нормана Бейтса, скромного й доброго, на перший погляд, юнака. У ту саму ніч Маріон убивають.

Стрічка підняла жанр жахів та новий рівень, влаштувала революцію в кіно та вплинула на інші наступні стрічки про маніяків та серійних убивць.

"Психо": дивіться трейлер онлайн

"Мовчання ягнят" (1991)

На заході США серійний маніяк викрадає та вбиває жінок, але ФБР не вдається його зупинити. Вони звертаються за допомогою до вбивці Ганнібала Лектора, який ув'язнений у психіатричній лікарні. Він погоджується за одної умови – молода стажерка має розповісти йому про своє життя.

Це не перша й не остання поява людожера Ганнібала Лектора на екрані, однак саме цей фільм наймоторошніший і найбільше жахає кожного глядача. Все завдяки блискучій грі Ентоні Гопкінса, якому вдалось перевтілитись у психіатра й психопата водночас.

"Мовчання ягнят": дивіться трейлер онлайн

"Зникнення" (1988)

Закохані Рекс і Саксія їдуть у відпустку у французьку провінцію. На одній з заправок дівчина йде у магазин, але зникає просто серед білого дня. Втрата коханої не дає Рексові спокою. Через три роки він вирішує відновити пошуки – і раптом отримує загадкового листа.

У цьому психологічному фільмі немає кривавих деталей, але він справді жахливий і божевільний та до мурах лякає реалістичністю.

"Зникнення": дивіться трейлер онлайн

"Ніч мисливця" (1955)

Релігійний фанатик і вбивця Гаррі Павелл знайомиться у в'язниці зі злодієм, який залишив своїм дітям спадок з украдених грошей. Вийшовши з в'язниці, Павелл хоче дістатись до схованки й зближується з сім'єю крадія.

Це унікальний фільм, не схожий на будь-який інший. Легендарна й моторошна гра головного актора перетворює перегляд фільму на тривожний досвід, що залишається у пам'яті надовго.

"Ніч мисливця": дивіться трейлер онлайн