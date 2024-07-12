Лучше всего подавать холодной: 7 фильмов о справедливой мести, которые держат в напряжении до конца

Месть часто становится движущей силой в кинематографе, создавая напряженные и эмоциональные истории, которые захватывают зрителей своей интенсивностью и неожиданными поворотами. Это ленты, которые доказывают, что тема мести может иметь множество воплощений – от личной до социальной, от реальной до фантастической, – но всегда найдет путь к сердцу зрителя, пробуждая в нем глубокие эмоции и мысли.

Кино 24 предлагает вам подборку лучших фильмов о мести. Здесь есть как ленты, что уже стали классикой, так и те, что только должны выйти в прокат этим летом.

Смотрите также Вовремя одумались: 3 украинские актеры, которые были женаты на россиянах

"Ворон" (2024)

Кто, кому и за что мстит: восставший из мертвых музыкант – убийцам своей любимой, за ее и его смерть

"Ворон", который стартует в украинских кинотеатрах 22 августа, – это история о мести и любви, что сильнее смерти. По сюжету, рок-музыканта Эрика Дрейвена и его невесту Шелли Вебстер жестоко убивают преступники. Однако Эрик с мистическим проводником-вороном возвращается из потустороннего мира, чтобы отомстить за свою возлюбленную и себя.

"Ворон" – это новая адаптация культового комикса Джеймса О'Барра. В 90-х его уже экранизировали, фильм запомнился в частности страшной трагедией, произошедшей на съемочной площадке: когда из-за случайного настоящего выстрела из револьвера погиб исполнитель главной роли Брэндон Ли, сын легендарного актера Брюса Ли. Создатели нового фильма сохранили сюжетную канву и мистический вайб оригинальной истории, но адаптировали ее к новым временам, сняв некоего "Ворона" для поколения "Джона Уика".

"Ворон": смотрите онлайн трейлер фильма

"Конотопская ведьма" (2024)

Кто, кому и за что мстит: ведьма – российским оккупантам, за смерть своего возлюбленного

Символично, что в один день с "Вороном" выходит еще один фильм о мести: на этот раз – украинский. Точнее даже – украинский хоррор, как позиционируют ленту ее создатели.

В центре ленты – ведьма в буквальном смысле этого слова, которая выглядит как молодая девушка, однако на самом деле является очень древним существом. Ведьму играет Татьяна Малкова, известная своим участием в проекте "Моя любимая страшко". Любимого мужа ведьмы убивают российские оккупанты. Измученная горем, женщина вспоминает о своих могущественных силах и решает мстить. И ее месть будет абсолютно безжалостной.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джон Уик" (2014)

Кто, кому и за что мстит: наемный убийца – наемным убийцам, за убийство своей собаки

Франшиза "Джон Уик" сейчас охватывает уже четыре фильма: оригинальную ленту 2014 года, и три продолжения – 2017-го, 2019-го и 2023 года.

Все объединены главным героем – Джоном Уиком, легендарным киллером, который вышел на пенсию после смерти своей жены Хелен. Все, что осталось у него на память о любимой, – подаренный ею щенок. Но однажды в дом Джона врываются трое неизвестных, избивают его чуть ли не до смерти, похищают его любимый коллекционный Ford Mustang, а главное – убивают ни в чем не повинную собаку.

Именно убийство собаки становится двигателем мести Джона Вика, дорога которой приведет его к противостоянию с русской мафией, а также с кучей его бывших коллег – профессиональных наемных убийц.

"Джон Уик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пчеловод" (2024)

Кто, кому и за что мстит: секретный агент – мошенникам со связями в правительстве, за доведение до самоубийства его соседки

"Пчеловоды" – это название секретного спецподразделения, к которому ранее принадлежал главный герой Адам Клей. Он вышел в отставку и жил в маленьком провинциальном городке тихой жизнью – даже начал действительно заниматься пчеловодством. Но эта тихая жизнь закончилась, когда банда интернет-мошенников обокрала его соседку, забрав не только ее собственные средства, но и деньги благотворительного фонда, которым она занималась.

Из-за этого пожилая женщина покончила жизнь самоубийством. А ее сосед решил вспомнить свои навыки и наказать преступников. Когда он начинает их искать, то понимает, что мошенники имеют влиятельных покровителей во властных структурах. Но "пчеловода" это не остановит, а история о персональной мести постепенно разрастется до восстановления социальной справедливости.

"Пчеловод": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убить Билла. Фильм 1" (2003) и "Убить Билла. Фильм 2" (2004)

Кто, кому и за что мстит: бывшая наемная убийца – отряда своих коллег, за потерю своего нерожденного ребенка и попытки убить его самого

Изначально "Убить Билла" планировался как один фильм, но поскольку его продолжительность составила более четырех часов, его решено было разбить на две части для лучшего кинотеатрального проката.

Билл – бывший лидер отряда наемных убийц "Смертоносные гадюки", в который входила главная героиня ленты Беатрикс Киддо по прозвищу Черная мамба. Когда-то давно Беатрикс забеременела от Билла и решила отойти от дел. Но прошлое ее не отпустило: Билл с "гадюками" устроили стрельбу в церкви, где Беатрикс выходила замуж за другого мужчину. Ее саму тяжело ранили и она потеряла ребенка. Четыре года женщина провела в коме. Выйдя из нее, она решила во что бы то ни стало отомстить Биллу, но для этого ей сначала нужно уничтожить всех "гадюк".

Эпиграфом к этой едва ли не самой известной ленте о мести являются слова китайского философа Сунь Цзы: "Месть – это блюдо, которое лучше всего подавать холодным".

"Убить Билла. Фильм 1" и "Убить Билла. Фильм 2": смотрите онлайн трейлер фильма

"Перспективная девушка" (2020)

Кто, кому и за что мстит: молодая женщина – обидчикам ее подруги

Обладательница BAFTA, трехкратная номинантка на Оскар и четырехкратная номинантка на Золотой глобус Керри Маллиган играет здесь симпатичную и игривую 30-летнюю женщину, работающую в кафе, несмотря на то, что мечтала быть врачом. Однако ей не удалось получить образование. Дело в том, что в студенчестве ее близкую подругу изнасиловали однокурсники. После этого девушка покончила с жизнью, а героиня Керри начала искать справедливости, что для нее закончилось исключением из медицинского ВУЗа.

Теперь она "цепляет" парней в барах, притворяясь пьяной, а когда те пытаются этим воспользоваться, резко "трезвеет" и убедительно "объясняет" им, как надо обращаться с женщинами. И вдруг женщине выпадает шанс отомстить не просто мужчинам как виду, но конкретно именно тем людям, которые когда-то разрушили ее жизнь.

"Перспективная девушка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пробивной чувак" (2023)

Кто, кому и за что мстит: парень без имени и семьи – властному клану, за убийство своих близких

Действие происходит в неназванном городе в антиутопическом мире будущего. Вся власть в этом месте сосредоточена в руках деспотичной семьи Ван Дер Кой, во главе которой стоит безжалостная женщина, по имени Хильда. Ван Дер Кои без колебаний публично убивают всех, кого заподозрят в противодействии своей власти. И однажды, когда главный герой был еще маленьким мальчиком, под это подозрение подпадает вся его семья.

"Пробивной чувак": смотрите онлайн трейлер фильма

Мальчик, чьих близких, включая младшую сестру, убили прямо у него на глазах, чудом спасается и оказывается в джунглях, где им начинает заниматься загадочный Шаман. Шаман годами закаляет парня и делает из него настоящую машину для убийства. Единственное, что может помешать главному герою воплотить его план – галлюцинации, ведь парень постоянно видит рядом с собой погибшую сестру.