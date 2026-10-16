По этому случаю редакция 24 Канала собрала подборку фильмов, в которых показаны совершенно разные типы начальников. Эти фильмы помогут расслабиться после рабочих будней, посмеяться над офисными ситуациями и взглянуть на корпоративную культуру под другим углом.

"Дьявол носит "Прада"" (2006)

Рейтинг IMDb: 7,0

Провинциальная девушка Андреа получает работу своей мечты в одном из самых влиятельных модных журналов Нью-Йорка. Ее начальницей становится деспотичная и невероятно требовательная Миранда Пристли, которая превращает жизнь подчиненных в сплошной стресс. Андреа пытается справиться с невыполнимыми задачами начальницы. Впрочем, стремительный карьерный успех начинает разрушать ее личную жизнь и отношения с близкими.

"Дьявол носит "Прада"": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают блестящую игру Мерил Стрип, а также остроумный сценарий. В то же время киноэксперты критикуют картину за несколько предсказуемый финал и стереотипное изображение индустрии моды.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Несносные боссы" (2011)

Рейтинг IMDb: 6,9

Трое друзей ежедневно терпят издевательства и неадекватное поведение своих начальников, которые превращают их жизнь в настоящий ад. Герои понимают, что увольнение не решит проблему, поэтому они решают кардинально изменить ситуацию. Ребята нанимают сомнительного консультанта и разрабатывают хитрый план, чтобы навсегда избавиться от своих боссов. Однако все быстро выходит из-под контроля, из-за чего друзья попадают в череду комичных и опасных ситуаций.

"Несносные боссы": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают точный черный юмор и прекрасную химию между главными актерами. В то же время киноэксперты критикуют картину за неравномерный темп повествования, местами абсурдные сюжетные повороты и чрезмерное использование вульгарных шуток, что несколько удешевляет общее впечатление от комедии.

"Стажер" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,1

70-летний вдовец Бен Уиттакер понимает, что спокойная старость ему не подходит, поэтому решает вернуться к активной жизни. Он устраивается старшим стажером в современный интернет-магазин одежды, которым руководит молодая и амбициозная Джулс Остин. Сначала девушка скептически относится к пожилому подчиненному и считает его слишком консервативным. Однако жизненный опыт, мудрость и искренность Бена делают его не только незаменимым сотрудником, но и близким другом для руководительницы.

"Стажер": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятное очарование дуэта Роберта Де Ниро и Энн Хэтэуэй, а также теплую атмосферу фильма. В то же время киноэксперты критикуют картину за идеализированный сюжет, отсутствие острых конфликтов и поверхностное решение проблем героев.

"Волк с Уолл-стрит" (2013)

Рейтинг IMDb: 8,2

Амбициозный брокер Джордан Белфорт основывает собственную компанию и быстро обогащается благодаря финансовым махинациям. Он становится харизматичным лидером для своих подчиненных, ведь поощряет их к безумным продажам и безудержному образу жизни. Незаметно офис компании превращается в эпицентр постоянных вечеринок, разврата и абсолютной вседозволенности. Однако стремительный успех и нелегальные схемы Белфорта неизбежно привлекают внимание агентов ФБР.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают безудержную энергию режиссуры Мартина Скорсезе и феноменальную игру Леонардо Ди Каприо. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за чрезмерную продолжительность, количество откровенных сцен и некоторую романтизацию аморального поведения мошенников.

Кстати, на днях мы публиковали для вас подборку мотивационных сериалов о бизнесе, которые можно посмотреть вечером.