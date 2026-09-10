24 Канал собрал сериалы о бизнесе, которые могут не только развлечь, но и преподать несколько уроков об амбициях, переговорах и цене успеха.

"Империя" 2015–2020

Жанр: драма, музыкальная драма

IMDb: 7,4/10

Если вам кажется, что семейный бизнес – это когда родственники спорят, кому достанется кафе, просто посмотрите "Империю". Здесь на кону гораздо больше – музыкальная компания, миллионы долларов и наследник, которого еще предстоит выбрать.

В центре сюжета – музыкальный магнат Люциус Лайон. Узнав о серьезном диагнозе, он начинает думать, кому передать свою Empire Entertainment. Проблема в том, что у него трое сыновей, и каждый считает себя достойным преемником. А тут еще возвращается его бывшая жена Куки, у которой есть свои планы.

Что говорят критики: 84% положительных отзывовна Rotten Tomatoes. Сериал хвалили за сильный актерский состав, музыку и увлекательный сюжет, хотя критики также упрекали его в чрезмерной мелодраматичности.

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Сериал "Империя": смотреть трейлер

"Траст" 2018

Жанр: криминальная драма, биография

IMDb: 7,5

Сериал рассказывает историю семьи нефтяного магната Джона Пола Гетти. В 1973 году его внука Джона Пола Гетти III похищают в Риме. Похитители требуют миллионы, однако дед-миллиардер не спешит платить. И дело здесь не только в деньгах – Гетти подозревает, что похищение может быть хитроумным планом самого внука.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 78% одобрительных отзывов от критиков. Особенно отмечали Дональда Сазерленда, сыгравшего Гетти, хотя часть обозревателей считала, что его актерская игра сильнее самой драматургии.

Сериал "Траст": смотреть трейлер

"Мистер Селфридж" 2013–2016

Жанр: историческая драма

IMDb: 7,7

Сериал основан на реальной истории американского предпринимателя, основателя лондонского универмага Selfridge's. Он превращает обычный магазин в настоящее шоу: яркие витрины, реклама, знаменитости, новые способы привлечь покупателей – словом, маркетинг задолго до инстаграма.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes описывает сериал как роскошную костюмированную драму, которая в то же время остается своеобразной мыльной оперой. Критики хвалили масштаб, костюмы и зрелищность, хотя не все поверили во все сюжетные ходы.

"Мистер Селфридж": смотреть трейлер

"Наследники" 2018–2023

Жанр: драма, черная комедия, сатира

IMDb: 8,8

Сериал рассказывает о семье Роев, которая контролирует огромную медиаимперию. Стареющий отец Логан Рой начинает думать о будущем компании, а его четверо детей видят себя потенциальными наследниками. Далее начинается то, что в богатых семьях называют "корпоративной стратегией", а обычные люди – семейной ссорой на очень дорогом уровне.

Что говорят критики: сериал имеет 95% на Rotten Tomatoes. Критики особенно отмечали его черный юмор, сильный актерский ансамбль и сатиру на людей, для которых власть и деньги давно стали важнее нормальных человеческих отношений.

"Наследники": смотреть трейлер

"Миллиарды" 2016–2023

Жанр: драма, криминал, финансы

IMDb: 8,3

В центре истории – миллиардер Бобби Аксельрод, владелец хедж-фонда, и прокурор Чак Роудс, который пытается доказать, что бизнесмен использует незаконные методы. Между ними начинается масштабная игра во власть, деньги, влияние и манипуляции.

Что говорят критики: сериал имеет рейтинг 87% на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечали его энергичность, масштаб и захватывающую борьбу персонажей, хотя некоторые упрекали "Миллиарды" в чрезмерной мыльной драматичности.

"Миллиарды": смотреть трейлер

У нас для вас еще одна подборка сериалов на вечер – на этот раз триллеров, так что спокойный просмотр можете сразу вычеркивать из планов.