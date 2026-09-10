24 Канал зібрав серіали про бізнес, які можуть не лише розважити, а й дати кілька уроків про амбіції, переговори та ціну успіху.

"Імперія" 2015–2020

Жанр: драма, музична драма

IMDb: 7,4/10

Якщо вам здається, що сімейний бізнес – це коли родичі сперечаються, кому дістанеться кав'ярня, просто подивіться "Імперію". Тут на кону значно більше — музична компанія, мільйони доларів і спадкоємець, якого ще треба вибрати.

У центрі сюжету – музичний магнат Люсіус Лайон. Дізнавшись про серйозний діагноз, він починає думати, кому передати свою Empire Entertainment. Проблема в тому, що у нього троє синів, і кожен вважає себе гідним наступником. А тут ще повертається його колишня дружина Кукі, яка має власні плани.

Що кажуть критики: 84% від критиків на Rotten Tomatoes. Серіал хвалили за сильний акторський склад, музику та захопливий сюжет, хоча критики також закидали йому надмірну мелодраматичність.

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Серіал "Імперія": дивитись трейлер

"Траст" 2018

Жанр: кримінальна драма, біографія

IMDb: 7,5

Серіал розповідає історію родини нафтового магната Джона Пола Гетті. У 1973 році його онука Джона Пола Гетті III викрадають у Римі. Викрадачі вимагають мільйони, однак дід-мільярдер не поспішає платити. І справа тут не лише в грошах – Гетті підозрює, що викрадення може бути хитрим планом самого онука.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes серіал має 78% від критиків. Особливо відзначали Дональда Сазерленда, який зіграв Гетті, хоча частина оглядачів вважала, що його акторська гра сильніша за саму драматургію.

Серіал "Траст": дивитись трейлер

"Містер Селфрідж" 2013–2016

Жанр: історична драма

IMDb: 7,7

Серіал заснований на реальній історії американського підприємця, який заснував лондонський універмаг Selfridge's. Він перетворює звичайний магазин на справжнє шоу: яскраві вітрини, реклама, знаменитості, нові способи привернути покупців – словом, маркетинг задовго до Instagram.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes описує серіал як розкішу костюмовану драму, яка водночас залишається своєрідною мильною оперою. Критики хвалили масштаб, костюми та видовищність, хоча не всі повірили в усі сюжетні ходи.

"Містер Селфрідж": дивитись трейлер

"Спадкоємці" 2018–2023

Жанр: драма, чорна комедія, сатира

IMDb: 8,8

Серіал розповідає про родину Роїв, яка контролює величезну медіаімперію. Старіючий батько Логан Рой починає думати про майбутнє компанії, а його четверо дітей бачать себе потенційними спадкоємцями. Далі починається те, що в багатих родинах називають "корпоративною стратегією", а звичайні люди – сімейною сваркою на дуже дорогому рівні.

Що кажуть критики: серіал має 95% на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначали його чорний гумор, сильний акторський ансамбль і сатиру на людей, для яких влада та гроші давно стали важливішими за нормальні людські стосунки.

"Спадкоємці": дивитись трейлер

"Мільярди" 2016–2023

Жанр: драма, кримінал, фінанси

IMDb: 8,3

У центрі історії – мільярдер Боббі Аксельрод, власник хедж-фонду, та прокурор Чак Роудс, який намагається довести, що бізнесмен використовує незаконні методи. Між ними починається масштабна гра у владу, гроші, вплив і маніпуляції.

Що кажуть критики: серіал має 87% на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначали його енергійність, масштаб і захопливу боротьбу персонажів, хоча дехто закидав "Мільярдам" надмірну мильну драматичність.

"Мільярди": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку серіалів на вечір – цього разу трилерів, тож спокійний перегляд можете одразу викреслювати з планів.



