З цієї нагоди редакція 24 Каналу зібрала добірку фільмів, які показують абсолютно різні типи начальників. Ці стрічки допоможуть розслабитися після робочих буднів, посміятися з офісних ситуацій та поглянути на корпоративну культуру під іншим кутом.

"Диявол носить "Прада"" (2006)

Рейтинг IMDb: 7,0

Провінційна дівчина Андреа отримує роботу мрії в одному з найвпливовіших модних журналів Нью-Йорка. Її керівницею стає деспотична та неймовірно вимоглива Міранда Прістлі, яка перетворює життя підлеглих на суцільний стрес. Андреа намагається впоратися з неможливими завданнями начальниці. Втім, стрімкий успіх у кар'єрі починає руйнувати її особисте життя та стосунки з близькими.

"Диявол носить "Прада"": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискучу акторську гру Меріл Стріп, а також дотепний сценарій. Водночас кіноексперти критикують стрічку за дещо передбачуваний фінал і стереотипне зображення індустрії моди.

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"Нестерпні боси" (2011)

Рейтинг IMDb: 6,9

Троє друзів щодня терплять знущання та неадекватну поведінку своїх керівників, які перетворюють їхнє життя на справжнє пекло. Герої розуміють, що звільнення не розв'яже проблеми, тож вони вирішують кардинально змінити ситуацію. Хлопці наймають сумнівного консультанта і розробляють хитрий план, щоб назавжди позбутися своїх босів. Однак все швидко йде з-під контролю, через що друзі потрапляють у низку комічних та небезпечних ситуацій.

"Нестерпні боси": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають влучний чорний гумор та чудову хімію між головними акторами. Водночас кіноексперти критикують стрічку за нерівномірний темп розповіді, місцями абсурдні сюжетні повороти та надмірне використання вульгарних жартів, що дещо здешевлює загальне враження від комедії.

"Стажер" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,1

70-річний вдівець Бен Віттакер розуміє, що спокійна старість йому не підходить, тому вирішує повернутися до активного життя. Він влаштовується старшим стажером у сучасний інтернет-магазин одягу, яким керує молода та амбітна Джулс Остін. Спочатку дівчина скептично ставиться до літнього підлеглого та вважає його занадто консервативним. Проте життєвий досвід, мудрість та щирість Бена роблять його не лише незамінним працівником, а й близьким другом для керівниці.

"Стажер": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну чарівність дуету Роберта Де Ніро та Енн Гетевей, а також теплу атмосферу фільму. Водночас кіноексперти критикують стрічку за ідеалізований сюжет, відсутність гострих конфліктів та поверхневе розв'язання проблем героїв.

"Вовк з Волл-стріт" (2013)

Рейтинг IMDb: 8,2

Амбітний брокер Джордан Белфорт засновує власну компанію та швидко збагачується завдяки фінансовим махінаціям. Він стає харизматичним лідером для своїх підлеглих, адже заохочує їх до шалених продажів і нестримного стилю життя. Непомітно офіс компанії перетворюється на епіцентр постійних вечірок, розпусти та абсолютної вседозволеності. Однак стрімкий успіх і нелегальні схеми Белфорта неминуче привертають увагу агентів ФБР.

"Вовк з Волл-стріт": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають нестримну енергію режисури Мартіна Скорсезе та феноменальну гру Леонардо Ді Капріо. Втім, кіноексперти критикують стрічку за надмірну тривалість, кількість відвертих сцен та певну романтизацію аморальної поведінки шахраїв.

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