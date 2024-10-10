Кино 24 подготовил подборку фильмов и сериалов, в которых освещены самые громкие события индустрии. Убийства, расследования, криминальный бизнес и публикация интимных видео звезд – главные темы предложенных лент.

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"Пэм и Томми" (2022)

В центре сюжета – реальная история громкого брака американской актрисы Памелы Андерсон и барабанщика Томми Ли. Они познакомились в 1995 году и сразу влюбились друг в друга. Пара через некоторое время поженилась и начала жить вместе. Однажды Томми увольняет своего работника, но тот решил отомстить звездам, поэтому похищает сейф, где находит интимное видео знаменитостей. Тогда мужчина публикует этот ролик в сеть и понимает, что совершил желаемое. С какими испытаниями придется столкнуться звездной паре после поступка их экс-работника?

"Пэм и Томми": смотрите трейлер онлайн

"Американская история преступлений: Народ против О. Дж. Симпсона" (2016)

В городе Брентвуд жестоко убивают официантов Николь Браун-Симпсон и Рональда Голдмана. Полиция не может найти преступника, и вдруг подозреваемым становится известный американский футболист О. Джей Симпсон – муж жертвы. Его обвиняют не только в убийстве своей жены, но и ее коллеги. После этого начинается судебный процесс, который продлится почти год. Адвокатом О.Джея станет Роберт Кардашьян, тогдашний муж Крис Дженнер, который будет пытаться оправдать своего клиента, хоть суд и имеет множество доказательств вины футболиста.

"Американская история преступлений: Народ против О. Дж. Симпсона": смотрите трейлер онлайн

"Однажды в... Голливуде" (2019)

Сюжет рассказывает о жизни голливудского актера Рика Далтона, который был звездой вестернов, но сейчас теряет популярность, и его дублера и друга – Клиффа Бута. События фильма происходят на фоне резонансного убийства, произошедшего в Голливуде в ночь на 9 августа 1969 года. Тогда Чарльз Мэнсон, глава криминальной группировки "Семья" совершил серию убийств, которая всколыхнула Лос-Анджелес. Одной из жертв стала беременная актриса Шэрон Тейт – жена известного режиссера Романа Полянского, с которым очень хотели познакомиться главные герои. Лента погрузит зрителей в работу криминальной организации и расскажет об одном из самых громких убийств в Голливуде.

"Однажды в... Голливуде": смотрите трейлер онлайн

"Игра Молли" (2017)

Биографическая драма раскрывает историю Молли Блум, которая посвятила всю свою жизнь спорту, пока не получила серьезную травму. Ей пришлось оставить карьеру лыжницы и переехать в Лос-Анджелес. Там она устраивается на работу в бар и неосознанно становится участницей частных азартных игр, в которых участвуют голливудские звезды. Молли зарабатывает нешуточные деньги, поэтому решает создать собственное казино в номере отеля. Успеху девушки нет предела – ее клиенты приносят все больше и больше средств в бизнес. Блум знакомится с представителями мафии, но еще не знает, что именно ее ждет после сотрудничества с ними.

"Игра Молли": смотрите трейлер онлайн

"Страна Голливуд" (2006)

События фильма происходят в 1950-х годах в Лос-Анджелесе. Американцы узнают ужасную новость о смерти актера Джорджа Ривза, который исполнил роль Супермена в известном телесериале. Существует версия, что он совершил самоубийство, но в этот вариант мать звезды отказывается верить. Через некоторое время женщина обращается за помощью к детективу Луису Симо. Он начал расследовать это дело, опросив знакомых погибшего. В ходе разговоров детектив узнает о множестве секретов Ривза, которые так старательно скрывались от публики.

"Страна Голливуд": смотрите трейлер онлайн

Эти ленты приоткрыли занавес зрителям о самых скандальных событиях, которые происходили в Голливуде за последние десятки лет. Выбирайте ленты из перечня и наслаждайтесь просмотром.