Кіно 24 підготував добірку фільмів і серіалів, в яких висвітлені найгучніші події індустрії. Вбивства, розслідування, кримінальний бізнес і публікація інтимних відео зірок – головні теми запропонованих стрічок.

Цікаво 3 культові серіали, у яких знайшли відсилання до злочинів Diddy: які натяки приховують стрічки

"Пем і Томмі" (2022)

У центрі сюжету – реальна історія гучного шлюбу американської акторки Памели Андерсон і барабанника Томмі Лі. Вони познайомилися у 1995 році та одразу закохалися одне в одного. Пара через деякий час одружилася та почала жити разом. Одного разу Томмі звільняє свого працівника, але той вирішив помститися зіркам, тому викрадає сейф, де знаходить інтимне відео знаменитостей. Тоді чоловік публікує цей ролик в мережу та розуміє, що здійснив бажане. З якими випробуваннями доведеться зіткнутися зірковій парі після вчинку їх експрацівника?

"Пем і Томмі": дивіться трейлер онлайн

"Американська історія злочинів: Народ проти О. Дж. Сімпсона" (2016)

У місті Брентвуд жорстоко вбивають офіціантів Ніколь Браун-Сімпсон та Рональда Голдмана. Поліція не може знайти злочинця, аж раптом підозрюваним стає відомий американський футболіст О. Джей Сімпсон – чоловік жертви. Його звинувачують не тільки у вбивстві своєї дружини, але і її колеги. Після цього розпочинається судовий процес, що триватиме майже рік. Адвокатом О.Джея стане Роберт Кардашьян, тодішній чоловік Кріс Дженнер, який намагатиметься виправдати свого клієнта, хоч суд і має безліч доказів провини футболіста.

"Американська історія злочинів: Народ проти О. Дж. Сімпсона": дивіться трейлер онлайн

"Одного разу в… Голлівуді" (2019)

Сюжет розповідає про життя голлівудського актора Ріка Далтона, який був зіркою вестернів, але зараз втрачає популярність, і його дублера та друга – Кліффа Бута. Події фільму відбуваються на тлі резонансного вбивства, що сталося в Голлівуді в ніч на 9 серпня 1969 року. Тоді Чарльз Менсон, голова кримінального угруповання "Сім'я" скоїв серію вбивств, яка сколихнула Лос-Анджелес. Однією з жертв стала вагітна акторка Шерон Тейт – дружина відомого режисера Романа Полянського, з яким дуже хотіли познайомитися головні герої. Стрічка занурить глядачів у роботу кримінальної організації та розповість про одне з найгучніших вбивств у Голлівуді.

"Одного разу в… Голлівуді": дивіться трейлер онлайн

"Гра Моллі" (2017)

Біографічна драма розкриває історію Моллі Блум, яка присвятила все своє життя спорту, поки не отримала серйозну травму. Їй довелося залишити кар'єру лижниці та переїхати до Лос-Анджелеса. Там вона влаштовується на роботу в бар і несвідомо стає учасницею приватних азартних ігор, в яких беруть участь голлівудські зірки. Моллі заробляє неабиякі гроші, тому вирішує створити власне казино в номері готелю. Успіху дівчини немає меж – її клієнти приносять все більше і більше коштів до бізнесу. Блум знайомиться з представниками мафії, але ще не знає, що саме на неї чекає після співпраці з ними.

"Гра Моллі": дивіться трейлер онлайн

"Країна Голлівуд" (2006)

Події фільму відбуваються у 1950-х роках у Лос-Анджелесі. Американці дізнаються жахливу новину про смерть актора Джорджа Рівза, який виконав роль Супермена у відомому телесеріалі. Існує версія, що він скоїв самогубство, але в цей варіант мати зірки відмовляється вірити. Через деякий час жінка звертається за допомогою до детектива Луїса Сімо. Він почав розслідувати цю справу, опитавши знайомих загиблого. У ході розмов детектив дізнається про безліч секретів Рівза, які так старанно приховувалися від публіки.

"Країна Голлівуд": дивіться трейлер онлайн

Ці стрічки прочинили завісу глядачам про найбільш скандальні події, які відбувалися в Голлівуді за останні десятки років. Обирайте стрічки з переліку та насолоджуйтеся переглядом.