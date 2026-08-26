К Международному дню собак 24 Канал подготовил подборку лучших фильмов, получивших высокие оценки кинокритиков и зрителей. Эти фильмы напомнят о ценности такой особой дружбы и подарят море теплых эмоций.

"Хатико: Самый верный друг" (2009)

Рейтинг IMDb – 8,1

Трогательная драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о необычайной преданности собаки породы акита-ину по имени Хатико. Каждый день собака провожала и встречала своего хозяина, профессора университета, на железнодорожной станции. Даже после внезапной смерти профессора верный пес продолжал приходить на то же место на протяжении многих лет.

"Хатико: Самый верный друг": смотрите трейлер фильма онлайн

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Что говорят критики. Обозреватели на Rotten Tomatoes отмечают искреннюю и эмоциональную историю верности, которая находит отклик у зрителей любого возраста. Кинокритик издания The Hollywood Reporter подчеркнул деликатную режиссуру Лассе Гальстрема и чуткую игру Ричарда Гира.

"Остров собак" (2018)

Рейтинг IMDb – 7,8

В антиутопической Японии из-за вспышки "собачьего гриппа" всех четвероногих высылают на далекий Мусорный остров. 12-летний мальчик Атари в одиночку отправляется на опасные свалки, чтобы отыскать своего верного пса Спота. Там он находит поддержку у стаи изгнанников, вместе с которыми начинает борьбу за возвращение любимцев домой.

"Остров собак": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики. Критики Rotten Tomatoes высоко оценили визуальную детализацию и фирменный стиль режиссера, назвав картину одной из самых изобретательных анимаций десятилетия. Обозреватель издания The Guardian отметил остроумный юмор и баланс между острой сатирой и искренней любовью к животным.

"Марли и я" (2008)

Рейтинг IMDb – 7,0

Молодая супружеская пара журналистов переезжает во Флориду и решает завести щенка лабрадора. Однако пес Марли вырастает невероятно энергичным и непослушным, поэтому переворачивает жизнь семьи с ног на голову. Несмотря на все проделки и испытания, собака становится неотъемлемой частью семьи и свидетелем их главных жизненных взлетов и падений.

"Марли и я": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики. На Rotten Tomatoes критики отмечают удачный экранный дуэт Оуэна Уилсона и Дженнифер Энистон, которые создали теплую атмосферу картины. Рецензент издания Variety отметил, что фильм демонстрирует искреннюю, смешную и в то же время трогательную историю взросления семьи рядом с домашним питомцем.

"Собачья жизнь" (2017)

Рейтинг IMDb – 7,3

Экранизация одноименного романа В. Брюса Кэмерона рассказывает историю души собаки, которая перерождается в разных телах и породах на протяжении нескольких десятилетий. Проживая новые жизни, пес помогает своим хозяевам обрести любовь, утешение или спасение и пытается понять смысл собственного существования. В конце концов судьба вновь сводит его с первым и самым важным другом – мальчиком Итаном.

"Собачья жизнь": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики. Обозреватели Rotten Tomatoes отмечают эмоциональную составляющую картины, ориентированной на чувства владельцев четвероногих. Автор рецензии для The Guardian отметил способность фильма показать мир глазами собаки.

Если вы уже видели эти истории, в кинематографе есть еще множество достойных фильмов. Ранее мы собрали еще несколько замечательных фильмов о собаках, которые помогут продолжить теплый киновечер.