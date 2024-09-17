7 лучших супергеройских фильмов XX века

В современном мире фильмы о супергероях одни из самых ожидаемых и популярных. Они дают возможность зрителю окунуться в удивительный мир и вдохновиться невероятной историей. Фильмы "Мстители", "Бэтмен" и многие другие доказывают это.

Фильмы, основанные на комиксах, начали создавать еще в конце XX века. Именно они определили, какими в будущем будут фильмы о супергероях. Collider составил рейтинг лучших супергеройских лент тех времен.

Интересно 5 высокорейтинговых триллеров, которые удивят неожиданными сюжетными поворотами

"Супермен II" (1980)

Ожидания от второй части были высокими, но они оправдались. Злой генерал Зод попал на Землю с приверженцами, но Супермен готов бросить им вызов. Фильм не безупречен, но стал достойным продолжением.

"Супермен II": смотрите трейлер онлайн

"Маска" (1994)

Это супергеройская лента с комедийным уклоном рассказывает о банковском работнике, который превращается в маниакального супергероя, когда надевает необычную маску. Благодаря невероятной игре Джима Керри она стала одним из лучших фильмов 90-х.

"Маска": смотрите трейлер онлайн

"Бэтмен возвращается" (1992)

Продолжение культового фильма Тима Бертона о Бэтмене рассказывает, как Человек-Пингвин и Макс Шрек объединяются, чтобы окончательно уничтожить Бэтмена. В Готэме, к тому же появляется Женщина-кошка.

"Бэтмен возвращается": смотрите трейлер онлайн

"Ворон" (1994)

Этот фильм стал классикой не только из-за трагической смерти Брэндона Ли, но и из-за его качества и оригинальности. Он рассказывает о музыканте Эрике, который получает шанс отомстить за свою смерть и потерю любимой. Это фильм о супергероях, но мрачный и жестокий.

"Ворон": смотрите трейлер онлайн

"Бэтмен" (1989)

Фильм о Бэтмене тоже вызвал бешеную популярность лент о супергероях. Тим Бертон сделал Бэтмена популярным персонажем и сделал Готэм городом, в который может влюбиться каждый. Именно здесь главный герой говорит свою известную фразу: I am Batman.

"Бэтмен": смотрите трейлер онлайн

"Супермен" (1978)

Фильм о Супермене стал первым кино о супергероях, который по-настоящему захватил сердца зрителей во всем мире. Лента описывает историю появления персонажа и то, как он превращается в защитника Земли.

"Супермен": смотрите трейлер онлайн

"Блэйд"

Герой фильма ужасов – Блейд. Это получеловек, который мстит вампирам за смерть своей матери. Все потому, что они укусили ее, когда женщина была беременной. В фильме соединились триллер, ужасы, черный юмор и спецэффекты.

"Блэйд": смотрите трейлер онлайн