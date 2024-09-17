Фільми, засновані на коміксах, почали створювати ще наприкінці XX століття. Саме вони визначили, якими у майбутньому будуть фільми про супергероїв. Collider склав рейтинг найкращих супергеройських стрічок тих часів.
Цікаво 5 високорейтингових трилерів, які здивують несподіваними сюжетними поворотами
"Супермен II" (1980)
Очікування від другої частини були високими, але вони справдилися. Злий генерал Зод потрапив на Землю з прибічниками, але Супермен готовий кинути їм виклик. Фільм не бездоганний, але став гідним продовженням.
"Супермен II": дивіться трейлер онлайн
"Маска" (1994)
Це супергеройська стрічка з комедійним нахилом розповідає про банківського працівника, який перетворюється на маніакального супергероя, коли одягає незвичну маску. Завдяки неймовірній грі Джима Керрі вона стала одним з найкращих фільмів 90-х.
"Маска": дивіться трейлер онлайн
"Бетмен повертається" (1992)
Продовження культового фільму Тіма Бертона про Бетмена розповідає, як Людина-Пінгвін та Макс Шрек об'єднуються, щоб остаточно знищити Бетмена. У Ґотемі, до того ж з'являється Жінка-кішка.
"Бетмен повертається": дивіться трейлер онлайн
"Ворон" (1994)
Цей фільм став класикою не лише через трагічну смерть Брендона Лі, але й через його якість та оригінальність. Він розповідає про музиканта Еріка, який отримує шанс помститися за свою смерть та втрату коханої. Це фільм про супергероїв, але похмурий і жорстокий.
"Ворон": дивіться трейлер онлайн
"Бетмен" (1989)
Фільм про Бетмена теж спричинив шалену популярність стрічок про супергероїв. Тім Бертон зробив Бетмена популярним персонажем і зробив Готем містом, в яке може закохатися кожен. Саме тут головний герой каже свою відому фразу: I am Batman.
"Бетмен": дивіться трейлер онлайн
"Супермен" (1978)
Фільм про Супермена став першим кіно про супергероїв, який по-справжньому захопив серця глядачів у всьому світі. Стрічка описує історію появи персонажа й те, як він перетворюється на захисника Землі.
"Супермен": дивіться трейлер онлайн
"Блейд"
Герой фільму жахів – Блейд. Це напівлюдина, який мстить вампірам за смерть своєї матері. Все тому, що вони вкусили її, коли жінка була вагітною. У фільмі поєдналися трилер, жахи, чорний гумор і спецефекти.
"Блейд": дивіться трейлер онлайн