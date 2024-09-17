Фільми, засновані на коміксах, почали створювати ще наприкінці XX століття. Саме вони визначили, якими у майбутньому будуть фільми про супергероїв. Collider склав рейтинг найкращих супергеройських стрічок тих часів.

Цікаво 5 високорейтингових трилерів, які здивують несподіваними сюжетними поворотами

"Супермен II" (1980)

Очікування від другої частини були високими, але вони справдилися. Злий генерал Зод потрапив на Землю з прибічниками, але Супермен готовий кинути їм виклик. Фільм не бездоганний, але став гідним продовженням.

"Супермен II": дивіться трейлер онлайн

"Маска" (1994)

Це супергеройська стрічка з комедійним нахилом розповідає про банківського працівника, який перетворюється на маніакального супергероя, коли одягає незвичну маску. Завдяки неймовірній грі Джима Керрі вона стала одним з найкращих фільмів 90-х.

"Маска": дивіться трейлер онлайн

"Бетмен повертається" (1992)

Продовження культового фільму Тіма Бертона про Бетмена розповідає, як Людина-Пінгвін та Макс Шрек об'єднуються, щоб остаточно знищити Бетмена. У Ґотемі, до того ж з'являється Жінка-кішка.

"Бетмен повертається": дивіться трейлер онлайн

"Ворон" (1994)

Цей фільм став класикою не лише через трагічну смерть Брендона Лі, але й через його якість та оригінальність. Він розповідає про музиканта Еріка, який отримує шанс помститися за свою смерть та втрату коханої. Це фільм про супергероїв, але похмурий і жорстокий.

"Ворон": дивіться трейлер онлайн

"Бетмен" (1989)

Фільм про Бетмена теж спричинив шалену популярність стрічок про супергероїв. Тім Бертон зробив Бетмена популярним персонажем і зробив Готем містом, в яке може закохатися кожен. Саме тут головний герой каже свою відому фразу: I am Batman.

"Бетмен": дивіться трейлер онлайн

"Супермен" (1978)

Фільм про Супермена став першим кіно про супергероїв, який по-справжньому захопив серця глядачів у всьому світі. Стрічка описує історію появи персонажа й те, як він перетворюється на захисника Землі.

"Супермен": дивіться трейлер онлайн

"Блейд"

Герой фільму жахів – Блейд. Це напівлюдина, який мстить вампірам за смерть своєї матері. Все тому, що вони вкусили її, коли жінка була вагітною. У фільмі поєдналися трилер, жахи, чорний гумор і спецефекти.

"Блейд": дивіться трейлер онлайн