5 лучших фильмов об отпуске, которые помогут расслабиться

Когда будничные дела изматывают, а до настоящего отпуска еще далеко, на помощь приходит кино. Легкие фильмы, полные приключений и шуток, способны перенести в атмосферу беззаботного отдыха, даже если вы остаетесь дома.

24 Канал собрал подборку лучших кинолент, которые создадут идеальное настроение для релакса. Эти фильмы подарят вам эстетическое наслаждение, ведь имеют возможность продемонстрировать живописные пейзажи и пейзажи.

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"Последний отпуск" (2006)

Джорджия Берд работает в торговом центре и ведет тихую жизнь. Она всегда откладывала свои мечты на потом, но как-то узнала о своем диагнозе. Оказывается, женщине осталось жить совсем немного. Решив насыщенно прожить свои последние дни, Джорджия отправляется в роскошный горнолыжный курорт, где начинает наслаждаться жизнью, знакомится с влиятельными людьми и даже вдохновляет их своим мировоззрением.

"Последний отпуск" : смотрите трейлер фильма онлайн

"Под солнцем Тосканы" (2003)

После развода успешная писательница Фрэнсис Мейз чувствует себя очень плохо. Друзья советуют ей отправиться в путешествие по Италии, и героиня неожиданно покупает заброшенный, но очаровательный дом в Тоскане. Женщину ждут непростые испытания, но постепенно она открывает для себя новый мир, где можно найти друзей и даже любовь.

"Под солнцем Тосканы": смотрите трейлер фильма онлайн

"Каникулы" (2015)

Сюжет фильма разворачивается вокруг Расти Гризволда – обычного семьянина, который мечтает организовать для своей жены и детей идеальное путешествие. Он планирует повторить легендарный маршрут своей молодости в парк развлечений Walley World. Мужчина надеется сплотить семью и создать незабываемые воспоминания, но все идет не по плану. Удастся ли Расти воплотить свою мечту в реальность?

"Каникулы": смотрите трейлер фильма онлайн

"Есть, молиться, любить" (2010)

У Элизабет Гилберт есть все – карьера, дом и отношения. Женщина должна была бы быть счастливой, но внутри чувствует пустоту. Элизабет больше не может терпеть свою скучную жизнь, поэтому начинает искать настоящую себя. Героиня отправляется в путешествие в Италию, Индию и Индонезию, потому что верит, что способна начать все с чистого листа и найти душевную гармонию.

"Есть, молиться, любить": смотрите трейлер фильма онлайн

"Письма к Джульетте" (2010)

Софи отправилась в путешествие в Италию вместе со своим женихом Виктором. Оставшись наедине в Вероне, девушка случайно находит старое письмо. В нем женщина, по имени Клэр, рассказывает о своей молодой любви, которую когда-то потеряла. Вдохновленная этой историей, Софи решает ответить незнакомке. К ее удивлению, через несколько дней в Вероне появляется пожилая женщина вместе со своим внуком. Софи и Клэр отправляются в путешествие, чтобы найти потерянную любовь.

"Письма к Джульетте": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти фильмы идеально подойдут для совместного просмотра с друзьями или семьей. Выбирайте ленту из перечня и окунитесь в беззаботный мир кино!