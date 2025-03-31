Если вы до сих пор воспринимаете вампиров как героев из "Сумерек", обратите внимание на эту подборку. Кино 24 расскажет об одних из лучших фильмов об этих персонажах, претендующих войти в историю кино.

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"Впусти меня" (2008)

12-летний Оскар ежедневно терпит оскорбления от одноклассников. Но вдруг в его жизни появляется подруга Эли. Они близко общаются и учат чему-то друг друга. И девочка имеет тайну, которую не все готовы принять – она является вампиром.

"Впусти меня": смотрите трейлер онлайн

"Дракула" (1992)

События фильма разворачиваются в Лондоне в конце XIX века. Яркий и визуально насыщенный фильм рассказывает о молодом юристе и его невесте, которые мечтают о совместной жизни. Но мужчине надо наведаться в Трансильванию – там граф Дракула хочет приобрести недвижимость. Но юрист еще не знает истинное лицо своего клиента.

"Дракула": смотрите трейлер онлайн

"Носферату, симфония ужаса" (1922)

Лента рассказывает об агенте по недвижимости Томасе Гуттере, которого отправляют в Трансильванию. Он должен продать имение таинственному графу Орлоку. В замке графа Томас понимает, что загадочный человек является вампиром, который хочет переехать в город. Пока Орлок отправляется в путь, другие готовятся ему противостоять.

"Носферату, симфония ужаса": смотрите трейлер онлайн

"Хронос" (1993)

Талантливый алхимик в 16 веке изобретает Хронос – устройство, дарующее владельцу бессмертие. Но есть еще одно важное условие – надо питаться человеческой кровью. Алхимик прожил уже 4 века, но из-за одной ошибки ушел из жизни. Но его изобретение продолжает существовать, а желающих стать новым владельцем – немало.

"Хронос": смотрите трейлер онлайн

"От заката до рассвета" (1996)

В центре сюжета – американские братья-преступники, которые берут в заложники семью, чтобы попасть в Мексику. Но они оказываются в ловушке – стрип-баре, где вампиры питаются людьми.

"От заката до рассвета": смотрите трейлер онлайн

"Девушка возвращается одна ночью домой" (2014)

Фильм рассказывает о девушке, которая живет в иранском городе и каждую ночь превращается в вампира. Она охотится на мужчин, которые бьют женщин.

"Девушка возвращается одна ночью домой": смотрите трейлер онлайн