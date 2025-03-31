Якщо ви досі сприймаєте вампірів як героїв з "Сутінок", зверніть увагу на цю добірку. Кіно 24 розповість про одні з найкращих фільмів про цих персонажів, що претендують увійти в історію кіно.

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"Впусти мене" (2008)

12-річний Оскар щодня терпить образи від однокласників. Та раптом у його житті з'являється подруга Елі. Вони близько спілкуються та вчать чогось одне одному. Та дівчинка має таємницю, яку не всі готові прийняти – вона є вампіром.

"Впусти мене": дивіться трейлер онлайн

"Дракула" (1992)

Події фільму розгортаються у Лондоні наприкінці XIX століття. Яскравий та візуально насичений фільм розповідає про молодого юриста та його наречену, які мріють про спільне життя. Але чоловіку треба навідатися до Трансильванії – там граф Дракула хоче придбати нерухомість. Та юрист ще не знає справжнє обличчя свого клієнта.

"Дракула": дивіться трейлер онлайн

"Носферату. Симфонія жаху" (1922)

Стрічка розповідає про агента з нерухомості Томаса Гуттера, якого відправляють до Трансильванії. Він має продати маєток таємничому графу Орлоку. У замку графа Томас розуміє, що загадковий чоловік є вампіром, який хоче переїхати до міста. Поки Орлок вирушає в дорогу, інші готуються йому протистояти.

"Носферату. Симфонія жаху": дивіться трейлер онлайн

"Хронос" (1993)

Талановитий алхімік у 16 столітті винаходить Хронос – пристрій, що дарує власнику безсмертя. Але є ще одна важлива умова – треба харчуватися людською кров'ю. Алхімік прожив вже 4 століття, але через одну помилку пішов з життя. Та його винахід продовжує існувати, а охочих стати новим власником – чимало.

"Хронос": дивіться трейлер онлайн

"Від заходу до світанку" (1996)

У центрі сюжету – американські брати-злочинці, які беруть в заручники сім'ю, щоб потрапити до Мексики. Та вони опиняються у пастці – стрип-барі, де вампіри харчуються людьми.

"Від заходу до світанку": дивіться трейлер онлайн

"Дівчина повертається одна вночі додому" (2014)

Фільм розповідає про дівчину, яка живе в іранському місті та щоночі перетворюється на вампіра. Вона полює на чоловіків, які б'ють жінок.

"Дівчина повертається одна вночі додому": дивіться трейлер онлайн