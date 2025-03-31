Кровавые и жуткие: 6 лучших фильмов о вампирах, от которых мурашки по телу

Фильмы о вампирах стали отдельной частью хорроров еще с начала зарождения кино. Это культовые персонажи в поп-культуре, как и призраки или зомби, которые стали героями многих лент.

Если вы до сих пор воспринимаете вампиров как героев из "Сумерек", обратите внимание на эту подборку. Кино 24 расскажет об одних из лучших фильмов об этих персонажах, претендующих войти в историю кино.

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"Впусти меня" (2008)

12-летний Оскар ежедневно терпит оскорбления от одноклассников. Но вдруг в его жизни появляется подруга Эли. Они близко общаются и учат чему-то друг друга. И девочка имеет тайну, которую не все готовы принять – она является вампиром.

"Впусти меня": смотрите трейлер онлайн

"Дракула" (1992)

События фильма разворачиваются в Лондоне в конце XIX века. Яркий и визуально насыщенный фильм рассказывает о молодом юристе и его невесте, которые мечтают о совместной жизни. Но мужчине надо наведаться в Трансильванию – там граф Дракула хочет приобрести недвижимость. Но юрист еще не знает истинное лицо своего клиента.

"Дракула": смотрите трейлер онлайн

"Носферату, симфония ужаса" (1922)

Лента рассказывает об агенте по недвижимости Томасе Гуттере, которого отправляют в Трансильванию. Он должен продать имение таинственному графу Орлоку. В замке графа Томас понимает, что загадочный человек является вампиром, который хочет переехать в город. Пока Орлок отправляется в путь, другие готовятся ему противостоять.

"Носферату, симфония ужаса": смотрите трейлер онлайн

"Хронос" (1993)

Талантливый алхимик в 16 веке изобретает Хронос – устройство, дарующее владельцу бессмертие. Но есть еще одно важное условие – надо питаться человеческой кровью. Алхимик прожил уже 4 века, но из-за одной ошибки ушел из жизни. Но его изобретение продолжает существовать, а желающих стать новым владельцем – немало.

"Хронос": смотрите трейлер онлайн

"От заката до рассвета" (1996)

В центре сюжета – американские братья-преступники, которые берут в заложники семью, чтобы попасть в Мексику. Но они оказываются в ловушке – стрип-баре, где вампиры питаются людьми.

"От заката до рассвета": смотрите трейлер онлайн

"Девушка возвращается одна ночью домой" (2014)

Фильм рассказывает о девушке, которая живет в иранском городе и каждую ночь превращается в вампира. Она охотится на мужчин, которые бьют женщин.

"Девушка возвращается одна ночью домой": смотрите трейлер онлайн