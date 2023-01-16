Фантастическая комедия "Всё везде и сразу" одержала победу в таких номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший актер второго плана". Среди сериалов больше всего наград получило американское комедийно-драматическое шоу "Лучше звоните Солу". Оно победило в следующих категориях: "Лучший драматический сериал", "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" (Боб Оденкерк) и "Лучшая мужская роль второго плана на драматическом сериале" (Джанкарло Эспозито).

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Брендан Фрейзер получил награду за лучшую мужскую роль в драме "Кит", а Кейт Бланшетт победила в номинации "Лучшая женская роль" в художественной ленте "Тар". Престижные статуэтки также получили следующие актеры: Зендея ("Эйфория"), Джин Смарт ("Уловки") и Джереми Аллен Уайт ("Медведь").

Победители Critics Choice Award 2023

Лучший фильм – "Всё везде и сразу"

Лучший режиссер – Дэн Кван и Дэниел Шайнерт ("Всё везде и сразу")

Лучшая мужская роль – Брендан Фрейзер ("Кит")

Лучшая женская роль – Кейт Бланшетт ("Тар")

Лучший драматический сериал – "Лучше позвоните Солу"

Лучший актер драматического сериала – Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу")

Лучшая актриса драматического сериала – Зендея ("Эйфория")

Лучший фильм на телевидении – "Удивительный Эл"

Лучший анимационный сериал – "Гарли Квинн"

Лучшая операторская работа – Клаудио Миранда ("Топ Ган: Мэверик")

Лучший монтаж – Пол Роджерс ("Всё везде и сразу")

Лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Путь воды"

Лучший анимационный фильм – "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Лучший фильм на иностранном языке – "RRR: Рядом ревет революция"

Лучший оригинальный сценарий – Дэн Кван и Дэниел Шайнерт ("Все везде и сразу")

Лучшая комедия – "Достать ножи: Стеклянная луковица"

Лучший актерский состав – "Достать ножи: Стеклянная луковица"

Церемония награждения состоялась в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе, штат Калифорния и в отеле Savoy в Лондоне. Премия вручается ежегодно в честь лучших достижений кино и телевизионных программ.

Напомним, в прошлом году лента "Власть пса" получила награды в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура", а сериалы "Наследники", "Тед Лассо", "Мэйр из Исттауна" и актриса Джин Смарт были среди крупных телевизионных победителей.