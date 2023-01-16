Фантастична комедія "Все завжди і водночас" здобула перемогу у таких номінаціях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий монтаж", "Найкращий оригінальний сценарій" та "Найкращий актор другого плану". Серед серіалів, то найбільше нагород здобуло американське комедійно-драматичне шоу "Краще подзвоніть Солу". Воно перемогло у таких категоріях: "Найкращий драматичний серіал", "Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі" (Боб Оденкерк) та "Найкраща чоловіча роль другого плану на драматичному серіалі" (Джанкарло Еспозіто).

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Брендан Фрейзер отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у драмі "Кит", а Кейт Бланшетт перемогла у номінації "Найкраща жіноча роль" у художній стрічці "Тар". Престижні статуетки також отримали такі актори: Зендея ("Ейфорія"), Джин Смарт ("Хитрощі") і Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь").

Переможці Critics Choice Award 2023

Найкращий фільм — "Все завжди і водночас"

Найкращий режисер – Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")

Найкраща чоловіча роль – Брендан Фрейзер ("Кит")

Найкраща жіноча роль – Кейт Бланшетт ("Тар")

Найкращий драматичний серіал – "Краще подзвоніть Солу"

Найкращий актор драматичного серіалу – Боб Оденкерк ("Краще подзвоніть Солу")

Найкраща актриса драматичного серіалу – Зендея ("Ейфорія")

Найкращий фільм на телебаченні – "Дивний Ел"

Найкращий анімаційний серіал – "Гарлі Квін"

Найкраща операторська робота – Клаудіо Міранда ("Топ Ган: Меверік")

Найкращий монтаж – Пол Роджерс ("Все завжди і водночас")

Найкращі візуальні ефекти – "Аватар: Шлях води"

Найкращий анімаційний фільм — "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"

Найкращий фільм іноземною мовою — "RRR: Поруч реве революція"

Найкращий оригінальний сценарій – Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все скрізь і відразу")

Найкраща комедія – "Ножі наголо: Скляна цибуля"

Найкращий акторський склад – "Ножі наголо: Скляна цибуля"

Церемонія нагородження відбулася у готелі Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія та в готелі Savoy в Лондоні. Премія вручається щорічно на честь найкращих досягнень кіно і телевізійних програм.

Нагадаємо, минулого року стрічка "У руках пса" отримала нагороди у категоріях "Найкращий фільм" та "Найкраща режисура", а серіали "Спадкоємці", "Тед Лассо", "Мейр із Істтауна" та акторка Джин Смарт були серед великих телевізійних переможців.