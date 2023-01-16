Лучшие фильмы и сериалы, ставшие победителями Critics Choice Awards в 2023 году
Источник:Deadline
16 января состоялась 28-я ежегодная торжественная церемония кинопремии Critics Choice Awards. В 2023 году триумфатором стал фильм "Всё везде и сразу", а также больше всего наград получил сериал "Лучше звоните Солу". Полный список лауреатов читайте в Кино 24.
Фантастическая комедия "Всё везде и сразу" одержала победу в таких номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший актер второго плана". Среди сериалов больше всего наград получило американское комедийно-драматическое шоу "Лучше звоните Солу". Оно победило в следующих категориях: "Лучший драматический сериал", "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" (Боб Оденкерк) и "Лучшая мужская роль второго плана на драматическом сериале" (Джанкарло Эспозито).
Читайте также Золотой глобус 2023: все победители престижной кинопремии.
Брендан Фрейзер получил награду за лучшую мужскую роль в драме "Кит", а Кейт Бланшетт победила в номинации "Лучшая женская роль" в художественной ленте "Тар". Престижные статуэтки также получили следующие актеры: Зендея ("Эйфория"), Джин Смарт ("Уловки") и Джереми Аллен Уайт ("Медведь").
Победители Critics Choice Award 2023
- Лучший фильм – "Всё везде и сразу"
- Лучший режиссер – Дэн Кван и Дэниел Шайнерт ("Всё везде и сразу")
- Лучшая мужская роль – Брендан Фрейзер ("Кит")
- Лучшая женская роль – Кейт Бланшетт ("Тар")
- Лучший драматический сериал – "Лучше позвоните Солу"
- Лучший актер драматического сериала – Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу")
- Лучшая актриса драматического сериала – Зендея ("Эйфория")
- Лучший фильм на телевидении – "Удивительный Эл"
- Лучший анимационный сериал – "Гарли Квинн"
- Лучшая операторская работа – Клаудио Миранда ("Топ Ган: Мэверик")
- Лучший монтаж – Пол Роджерс ("Всё везде и сразу")
- Лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Путь воды"
- Лучший анимационный фильм – "Пиноккио Гильермо дель Торо"
- Лучший фильм на иностранном языке – "RRR: Рядом ревет революция"
- Лучший оригинальный сценарий – Дэн Кван и Дэниел Шайнерт ("Все везде и сразу")
- Лучшая комедия – "Достать ножи: Стеклянная луковица"
- Лучший актерский состав – "Достать ножи: Стеклянная луковица"
Церемония награждения состоялась в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе, штат Калифорния и в отеле Savoy в Лондоне. Премия вручается ежегодно в честь лучших достижений кино и телевизионных программ.
Напомним, в прошлом году лента "Власть пса" получила награды в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура", а сериалы "Наследники", "Тед Лассо", "Мэйр из Исттауна" и актриса Джин Смарт были среди крупных телевизионных победителей.