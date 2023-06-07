10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые смотрят в Украине
Источник:Netflix
Netflix традиционно каждый вторник обновляет рейтинговые списки своих проектов. С 29 мая по 4 июня в Украине больше всего просматривали военную драму "Кровь и золото" и шпионский сериал Fubar.
Фильм "Мать" из Дженнифер Лопес занял второе место, а в список самых популярных сериалов вернулся "Уэнздей" с Дженной Ортегой в главной роли. Если вы не знаете, что посмотреть на Netflix – примите этот список во внимание.
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Самые популярные фильмы Netflix в Украине
За период с 22 по 28 мая в лидеры выбился фильм "Кровь и золото". В военной драме от Петера Торварта ("Кроваво-красное небо") говорится о тяжелых последних днях Второй мировой войны. По сюжету немецкому дезертиру и молодой женщине приходится вступить в кровавую схватку с группой нацистов, которые ищут тайники с золотом. Главные роли сыграли:
- Роберт Маазер,
- Мари Гаке,
- Александр Шир.
"Кровь и золото": смотрите трейлер
Больше проектов в рейтинге:
- "Мать", 2023 год;
- "Стрелец", 2007 год;
- "Цена страха", 2022 год;
- "Город лжи", 2018 год;
- "Турбо", 2013 год;
- "День матери", 2016;
- "Идеальный мужчина", 2005 год;
- "Большая стена", 2016 год;
- "Крестный отец", 1972 год.
Самые популярные сериалы Netflix в Украине
Первое место среди сериалов занял проект Fubar. Он вышел на Netflix с украинским дубляжом. Арнольд Шварценеггер сыграл роль Люка, который вместе с дочерью Эммой постепенно выясняют, что оба являются агентами ЦРУ. Их рискованная миссия, начинавшаяся как скрытая операция, превращается в семейный конфликт. Всего сериал имеет 8 серий.
Fubar: смотрите трейлер
Больше проектов в рейтинге:
- "Бриджертоны: История королевы Шарлотты", 1 сезон, 2023 год;
- "Ночной агент", 1 сезон, 2023;
- "Целую, Китти", 1 сезон, 2023 год;
- "Бриджертоны", 1, 2 сезона, 2020 – 2022 годы;
- "Переулок Светлячков", 1, 2 сезона, 2021 – 2023 годы;
- "Фальшивый профиль", 1 сезон, 2023;
- "Уэнздей", 1 сезон, 2022 год.