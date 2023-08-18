8 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, чтобы посмотреть на выходных

Приближаются выходные, а это значит, что пора насладиться свободным временем в уюте собственного дома. Для тех, кто планирует провести несколько часов за экраном, мы подготовили подборку из 10 популярнейших фильмов и сериалов на платформе Netflix, которые точно вам понравятся.

Среди них новый боевик "Миссия Стоун" из Галь Гадот и комедия за 2019 год "Чего хотят мужчины". В список сериалов мы выбрали детективное шоу с Омаром Си "Люпен" и криминальный "Хорошие девушки". Хорошего просмотра!

Не упустите 10 замечательных фильмов на вечер, которые стоит посмотреть

8 фильмов и сериалов Netflix, чтобы посмотреть на выходных

Фильмы

"Миссия Стоун", 2023 год – шпионский триллер с участием Джейми Дорнана, Алии Бхатт, Галь Гадот. По сюжету, агент тайной миротворческой организации должна быстро остановить хакера, который хочет украсть ее самое ценное и опасное оружие.

"Чего хотят мужчины", 2019 год – комедийный фильм режиссера Адама Шенкмана с номинанткой на Оскар Тараджи П. Генсон в главной роли. Не имея возможности получить повышение, спортивная агентша начинает использовать свой неожиданный дар – способность слышать мнения противоположного пола. Так она добивается успеха в компании, где все руководящие должности занимают мужчины.

"Счастье для начинающих", 2023 год – романтическая комедия с Элли Кемпер и Люком Граймсом. Стремясь забыть о неудачном разрыве отношений и восстановить веру в любовь, учительница отправляется в требовательный туристический поход вместе с группой участников.

"Как избавиться от парня за 10 дней", 2003 год – романтическая комедия с Кейт Гадсоном и оскароносным Мэттью Макконеги. Бен закладывается с коллегами, что сможет завоевать сердце женщины всего за 10 дней. Но его избранная, писательница Энди, владеет собственным утонченным планом.

"Как избавиться от парня за 10 дней": смотрите трейлер

Сериалы

"Когда замирает сердце", 2 сезона – ЛГБТК+ драма о подростковой дружбе и любви на основе графического романа Элис Осман.

"Люпен", 2 сезона – французский детективный сериал с Омаром Си в главной роли. Ассан Диоп, благородный грабитель, решает отомстить за своего отца, чью жизнь безжалостно уничтожила звездная семья, обладавшая значительными богатствами.

"Ночной агент", 1 сезон – боевик-триллер на основе романа Мэтью Квирко. Агент ФБР, отвечающий за экстренную линию связи, получает телефонный звонок, заводящий его в сердце смертельно опасного сговора с участием предателя в администрации Белого дома.

"Хорошие девушки", 4 сезона – три женщины из пригорода объединяются, чтобы совершить кражу в местном супермаркете, чтобы избежать финансового краха и начать новый, независимый образ жизни.

"Хорошие девушки": смотрите трейлер