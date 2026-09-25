Шедевры с бумажных страниц: 3 лучших фильма и сериала по комиксам, которые стоит посмотреть

Эпоха, когда фильмы о супергероях ассоциировались лишь с детскими аттракционами и банальными спецэффектами, уже окончательно осталась в прошлом. Экранизации популярных графических романов ежегодно собирают миллиардные кассовые сборы, завоевывают престижные кинопремии и впечатляют взрослых зрителей по всему миру.

По случаю Международного дня комиксов 24 Канал собрал выдающиеся экранизации, которые доказали, что комиксы способны поражать зрителей любого возраста, поднимать сложные философские вопросы и навсегда менять поп-культуру.

"Темный рыцарь" (2008)

Рейтинг IMDb – 9,1

Брюс Уэйн пытается навести порядок в коррумпированном городе при поддержке лейтенанта Джима Гордона и принципиального окружного прокурора Харви Дента. Их планы разрушает появление таинственного анархиста по прозвищу Джокер, который втягивает жителей в смертельный хаос и психологические эксперименты. Бэтмен вынужден балансировать между ролью справедливого героя и необходимостью переступить черту закона ради спасения невинных.

"Темный рыцарь": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят актерскую игру Хита Леджера и раскрытие философской глубины конфликта порядка и хаоса. В то же время некоторые обозреватели отмечают чрезмерную мрачность повествования и перегруженность отдельных экшн-эпизодов в финале.

"Пацаны" (2019 – 2026)

Рейтинг IMDb – 8,5

Сериал мастерски высмеивает классические представления о безупречных защитниках человечества. За глянцевыми улыбками и благотворительными кампаниями героев на самом деле скрываются наркотическая зависимость, развращенность и полная безнаказанность самых сильных людей планеты. Когда случайная трагедия открывает обычному парню Хьюи отвратительную правду о "кумирах", он присоединяется к подпольному отряду во главе с бескомпромиссным Билли Бутчером. Теперь команда готовится объявить войну самой могущественной мегакорпорации и ее лидеру.

"Пацаны": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают блестящую сатиру на современный капитализм и СМИ, непредсказуемые сюжетные повороты и харизматичную игру Энтони Старра, чей персонаж стал эталоном современного телезлодея. Впрочем, часть критиков сетует на чрезмерное количество потрясающего контента, который порой затмевает развитие сюжетных линий.

"Человек-паук: Через вселенные" (2018)

Рейтинг IMDb – 8,5

Анимационный фильм открывает совершенно новый взгляд на приключения культового персонажа комиксов Marvel. Бруклинский подросток Майлз Моралес случайно обретает сверхспособности после укуса радиоактивного паука и становится свидетелем открытия межпространственного портала алчным злодеем Кингпином. В мир главного героя попадают альтернативные версии Человека-паука из других измерений, среди которых уставший взрослый Питер Паркер, Гвен Стейси и даже аниме-героиня. Вместе они должны остановить разрушение пространства и помочь парню поверить в собственные силы.

"Человек-паук: Через вселенные": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes критики единодушно восхищаются революционным визуальным стилем, буквально оживившим эстетику печатных комиксов, динамичным саундтреком и теплым юмором. В то же время рецензенты обращают внимание на слишком быстрый темп монтажа, который местами может утомлять глаза при длительном просмотре.

А если вам нравятся фильмы о супергероях, ранее наша редакция подготовила подборку картин о подростках со суперспособностями.