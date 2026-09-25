З нагоди Міжнародного дня коміксів 24 Канал зібрав видатні екранізації, які довели, що мальовані історії здатні вражати глядачів будь-якого віку, порушувати складні філософські питання та назавжди змінювати попкультуру.

"Темний лицар" (2008)

Рейтинг IMDb – 9,1

Брюс Вейн намагається навести лад у корумпованому місті за підтримки лейтенанта Джима Ґордона та принципового окружного прокурора Гарві Дента. Їхні плани руйнує поява таємничого анархіста на прізвисько Джокер, який втягує мешканців у смертельний хаос та психологічні експерименти. Бетмен змушений балансувати між роллю справедливого героя та необхідністю перейти межу закону заради порятунку невинних.

"Темний лицар": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять акторську гру Гіта Леджера та висвітлення філософської глибини конфлікту порядку й хаосу. Водночас деякі оглядачі говорять про надмірну похмурість оповіді та перевантаженість окремих екшн-епізодів у фіналі.

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"Хлопаки" (2019 – 2026)

Рейтинг IMDb – 8,5

Серіал майстерно висміює класичні уявлення про бездоганних захисників людства. За глянцевими усмішками та благодійними кампаніями героїв насправді ж приховуються наркотичні залежності, розбещеність і повна безкарність найсильніших людей планети. Коли випадкова трагедія відкриває звичайному хлопцеві Г'юї огидну правду про "кумирів", він приєднується до підпільного загону на чолі з безкомпромісним Біллі Бутчером. Тепер команда готується оголосити війну наймогутнішій мегакорпорації та її лідеру.

"Хлопаки": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають блискучу сатиру на сучасний капіталізм і медіа, непередбачувані сюжетні повороти та харизматичну гру Ентоні Старра, чий персонаж став еталоном сучасного телелиходія. Втім, частина критиків нарікає на надмірну кількість приголомшливого контенту, який часом затьмарює розвиток сюжетних ліній.

"Людина-павук: Навколо всесвіту" (2018)

Рейтинг IMDb – 8,5

Анімаційна стрічка відкриває абсолютно новий погляд на пригоди культового персонажа коміксів Marvel. Бруклінський підліток Майлз Моралес випадково отримує надздібності після укусу радіоактивного павука та стає свідком відкриття міжвимірного порталу жадібним лиходієм Кінґпіном. У світ головного героя потрапляють альтернативні версії Людини-павука з інших вимірів, серед яких втомлений дорослий Пітер Паркер, Ґвен Стейсі та навіть аніме-героїня. Разом вони повинні зупинити руйнування простору та допомогти хлопцеві повірити у власні сили.

"Людина-павук: Навколо всесвіту": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики одностайно захоплюються революційним візуальним стилем, що буквально оживив естетику друкованих коміксів, динамічним саундтреком і теплим гумором. Водночас рецензенти звертають увагу на занадто швидкий темп монтажу, який місцями може втомлювати очі під час тривалого перегляду.

А якщо вам подобаються фільми про супергероїв, раніше наша редакція готувала добірку стрічок про підлітків із суперсилами.