24 Канал подготовил подборку запутанных фильмов, сюжеты которых хочется анализировать еще долго после просмотра.

Adv

популярные видео

"Патруль времени" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,4

Агент, путешествующий во времени, отправляется на последнее задание, чтобы остановить неуловимого преступника до того, как произойдет масштабная трагедия. Как только герой погружается в расследование, он попадает в цепь парадоксов, где прошлое, настоящее и будущее запутываются в неожиданный узел. Финал этого фильма заставит вас буквально заново осмыслить каждую деталь увиденного и проверить собственную логику.

"Патруль времени": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают умный подход к научной фантастике, увлекательные временные парадоксы и актерскую игру Сары Снук. В то же время часть киноэкспертов отмечает чрезмерную запутанность сюжетных петель, из-за которой финал может показаться слишком причудливым.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Связь" (2013)

Рейтинг IMDb: 7,1

Реклама

Восемь друзей собираются на обычный ужин, который внезапно прерывается пролетом кометы и отключением света. Когда двое гостей отправляются в темноту к единственному освещенному дому в районе, границы между параллельными мирами начинают стираться. В результате герои встречают своих двойников из соседних реальностей, а неожиданный финал оставляет много вопросов.

"Связь": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают смелое воображение авторов, напряженную атмосферу картины и внимание к характерам персонажей. Впрочем, часть киноэкспертов отмечает, что некоторые концепции выглядят слишком запутанными и не раскрывают потенциал всех заявленных тем.

"Враг" (2013)

Рейтинг IMDb: 6,8

Преподаватель истории замечает в фильме актера, который является его точной копией. Увлечение этим двойником толкает мужчину на поиски правды, которые постепенно разрушают его привычную жизнь. Из-за тревожных символов и резкого финала зрители ищут скрытый смысл почти в каждой сцене.

Реклама

"Враг": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают смелую режиссуру Дени Вильнева, гнетущую атмосферу и актерскую игру Джейка Джилленхола. Однако часть киноэкспертов отмечает, что картина может показаться слишком затянутой, а ее резкая и неоднозначная развязка понравится не каждому зрителю.

Для любителей триллеров у нас также есть подборка фильмов с ненадежным рассказчиком и неожиданным финалом.