24 Канал зібрав добірку заплутаних фільмів, розбирати сюжети яких хочеться ще довго після перегляду.

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"Призначення" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,4

Агент із подорожей у часі вирушає на останнє завдання, щоб зупинити невловимого злочинця до масштабної трагедії. Щойно герой занурюється в розслідування, він потрапляє в ланцюг парадоксів, де минуле, теперішнє й майбутнє заплутуються в несподіваний вузол. Фінал цього фільму змусить вас буквально заново осмислити кожну деталь побаченого та перевірити власну логіку.

"Призначення": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають розумний підхід до наукової фантастики, захопливі часові парадокси та акторську гру Сари Снук. Водночас частина кіноекспертів зауважує надмірну заплутаність сюжетних петель, через яку фінал може здатися занадто химерним.

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"Зв'язок" (2013)

Рейтинг IMDb: 7,1

Вісім друзів збираються на звичайну вечерю, яку раптово перериває проліт комети та відключення світла. Коли двоє гостей вирушають у темряву до єдиного освітленого будинку в районі, межі між паралельними світами починають розмиватися. У результаті герої зустрічають власних двійників із сусідніх реальностей, а несподіваний фінал залишає багато запитань.

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"Зв'язок": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають сміливу уяву авторів, напружену атмосферу стрічки та увагу до характерів персонажів. Втім, частина кіноекспертів зауважує, що деякі концепції виглядають надто заплутаними й не розкривають потенціал усіх заявлених тем.

"Ворог" (2013)

Рейтинг IMDb: 6,8

Викладач історії помічає у фільмі актора, який є його точною копією. Захоплення цим двійником штовхає чоловіка на пошуки правди, які поступово руйнують його звичне життя. Через тривожні символи та різку кінцівку глядачі шукають прихований сенс майже в кожній сцені.

"Ворог": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають сміливу режисуру Дені Вільнева, гнітючу атмосферу та акторську гру Джейка Джилленгола. Однак частина кіноекспертів зауважує, що картина може здаватися надто затягнутою, а її різка й неоднозначна розв'язка сподобається не кожному глядачеві.

Для любителів трилерів також маємо добірку фільмів з ненадійним оповідачем і несподіваним фіналом.