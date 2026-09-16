Ужастики 2000-х, которые мы смотрели на кассетах и дисках: 5 легендарных фильмов

Есть фильмы ужасов, которые я посмотрел – и забыл еще до титров. А есть такие, после которых не хочется садиться в самолет, сворачивать с трассы, смотреть старые кассеты или заходить в музей восковых фигур.

24 Канал вспоминает пять культовых фильмов ужасов 2000-х, которые можно пересмотреть и сейчас. Адреналин в крови точно подскочит.

"Пункт назначения"

Год: 2000

IMDb: 6,7

Школьник Алекс перед полетом видит страшное видение: самолет взорвется. Ему и нескольким людям удается избежать катастрофы, но есть одна проблема – смерть, похоже, очень не любит, когда ей портят расписание.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 50% от критиков и 68% от зрителей. Рецензенты считали замысел сильнее реализации, но именно эта идея в итоге превратилась в целую франшизу.

"Пункт назначения": смотреть трейлер

"Поворот не туда"

Год: 2003

IMDb: 6,1

Компания молодых людей застревает посреди лесов Западной Вирджинии. Связи нет, помощи тоже, зато неподалеку живут каннибалы, которые совсем не против гостей.

Мораль проста: если навигатор говорит "поверните направо", иногда лучше проверить маршрут еще раз.

Что говорят критики: они дали фильму всего 40%, зрители – 54%. Ничего революционного, зато грязно, жестко и достаточно нервно, чтобы название навсегда закрепилось в хоррор-культуре.

"Поворот не туда": смотреть трейлер

"Звонок"

Год: 2002

IMDb: 7,1

Журналистка Рэйчел расследует легенду о загадочной видеокассете. Посмотрел запись – получил телефонный звонок – осталось семь дней жизни. Очень убедительная реклама стриминговых сервисов, если подумать.

Что говорят критики: фильм получил 72% от критиков на Rotten Tomatoes. Обозреватели особенно хвалили жуткую атмосферу, минимум крови и игру Наоми Уоттс. Зрители были строже – 48%.

"Звонок": смотреть трейлер

"Дом восковых фигур"

Год: 2005

IMDb: 5,5

Компания друзей оказывается в почти заброшенном городке и находит там музей восковых фигур. Очень быстро становится понятно, что экспонаты выглядят подозрительно реалистично.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – всего 27 % от критиков и 44 % от зрителей. Его называли шаблонным подростковым слэшером, однако с годами отношение изменилось: сама редакция Rotten Tomatoes впоследствии назвала картину недооцененной жемчужиной хорроров 2000-х.

"Дом восковых фигур": смотреть трейлер

"Холмы имеют глаза"

Год: 2006

IMDb: 6,4

Семейная поездка через пустыню превращается в кошмар, когда автомобиль ломается в бывшей зоне ядерных испытаний. А потом выясняется, что они там далеко не одни.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 51% от критиков и 58% от зрителей. Критики отмечали более быстрый темп фильма и очень большое количество жестокости – для фанатов жанра это плюс, для всех остальных – повод вдруг вспомнить о неотложных делах.

"Холмы имеют глаза": смотреть трейлер

А в заключение – загляните в нашу подборку фильмов по книгам Стивена Кинга.