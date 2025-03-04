Классические истории о зомби, изгнание демонов, вампиры, римейки старых лент, разнообразие фильмов ужасов на сегодня просто поражает. Это долговечный и плодотворный жанр, который постоянно развивается и меняется.

24 Канал собрал лучшие фильмы 21 века, которые способны поразить и напугать. Эти хорроры достигли невероятного успеха, вошли в наследие и повлияли на другие ленты этого жанра.

К слову 3 легендарные фильмы с Кираном Калкином, который обогнал путиниста Борисова на Оскаре-2025

"Прочь"

Талантливый темнокожий фотограф Крис после полугода отношений с любимой едет знакомиться с ее родителями. Он волнуется из-за того, что является афроамериканцем, но девушка его только успокаивает. Родители действительно ведут себя вежливо и дружелюбно. Но Криса пугают садовник и экономка, а еще странная вечеринка, на которую приглашают только особенных.

Это классический фильм ужасов и социальный триллер, что также поднимает проблематику расизма. Этот хоррор стал настоящим хитом и, похоже, он не выходит из актуальности и сейчас.

"Прочь": смотрите трейлер онлайн

"Впусти меня"

Это драматический фильм о 12-летнем мальчике Оскаре, который живет в деревне возле Стокгольма и вынужден мириться с буллингом со стороны одноклассников. Как-то он знакомится с девочкой Эли, новой соседкой. Они быстро становятся друзьями. Оскар показывает Эли, что такое любовь, а она учит мальчика смелости. Но Эли необычная девочка – она признается, что является вампиром.

Мрачный, но трогательный фильм получил фантастические отзывы во многих странах и показал вампиров в другом образе. Он попал на первые места в списках лучших хорроров в именитых изданиях.

"Впусти меня": смотрите трейлер онлайн

"Реинкарнация"

Фильм рассказывает об Энни Грэхем, которая только что потеряла мать. Женщина имела непростой характер, но и после ее смерти семья не нашла покоя. В доме начали происходить странные вещи, а могилу покойной осквернили неизвестные люди. Все члены семьи чувствуют, будто бы в наследство им передалось что-то жуткое.

Это жуткий взгляд на семейные проблемы, где соединилось горе, гротеск и история о привидениях. Фильм стоит смотреть даже несколько раз, чтобы обратить внимание на все детали и невероятную кульминацию.

"Реинкарнация": смотрите трейлер онлайн