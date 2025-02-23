Будет трудно заснуть: 3 лучших фильма ужасов, основанных на реальных событиях

Хорроры всегда щекочут нервы, но самыми жуткими можно назвать те, что базируются на реальных событиях. Некоторые фильмы ужасов вдохновлены историями о призраках и демонах, а какие-то – кровавыми преступлениями, которые на самом деле происходили.

Иногда реальность может быть настолько страшной, что даже кино не способно передать всего ужаса. 24 Канал подготовил подборку жутких фильмов, снятых на основе реальных событий.

Интересно 3 фильма ужасов на реальных событиях, которые смогут осилить только самые смелые зрители

"Девушка напротив" (2007)

Однажды Дэвид знакомится с новой соседкой Меган. Впрочем, парень даже не подозревает, какие ужасы ждут ее за закрытыми дверями ее дома. Взрослые, которым она должна была бы доверять, превращают жизнь девушки в ад. И лишь один человек может попытаться ей помочь, пока не стало слишком поздно.

"Девушка напротив": смотрите трейлер фильма онлайн

"Заклятие" (2013)

Семья Перронов хочет начать новую жизнь, поэтому переезжает в старый загородный дом. Однако что-то в стенах дома пробуждается вместе с приездом семьи. Сначала жители слышат странные звуки ночью и будто чувствуют чье-то присутствие. Героям становится понятно, что что-то не хочет, чтобы они здесь оставались. Поэтому семья решает обратиться за помощью к экспертам по исследованию паранормальных явлений.

"Заклятие": смотрите трейлер фильма онлайн

"Открытые воды 2: Дрейф" (2006)

Компания друзей отправляется в морское путешествие на роскошной яхте, чтобы отпраздновать день рождения приятеля. Они развлекаются, шутят и приятно проводят время. Однако прыжок в воду меняет все. Оказавшись в океане, друзья осознают, что забыли спустить лестницу. Поэтому теперь компания не может подняться на борт. Паника растет, а вода становится холоднее. Впрочем, это не самое страшное, что ждет героев.

"Открытые воды 2: Дрейф": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти фильмы не для слабых духом, ведь они способны заставить даже самых искушенных любителей жанра задержать дыхание. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!